Madagascar: Tennis - Va pour Orange Madagascar cette année

Quant au tournoi ITF-CAT GRADE 2 d'Antananarivo du 21 au 25 février au Club Olympique de Tananarive, le « sign in » pour le tableau des qualifications des garçons se fera le 20 février 2018 au COT de 16 à 18h. Les concernés sont attendus avec une pièce d'identité et le droit d'inscription de 15 USD ou 48 000 Ar. Le tirage au sort se fera sur place au COT juste après.

Selon leur porte-parole « à travers ce partenariat majeur, Orange Madagascar s'engage pleinement aux côtés de la Fédération malgache de Tennis afin de rehausser les valeurs du Tennis malgache et apporte un soutien financier à la Fédération nationale. Le soutien d'Orange Madagascar au tennis malgache est naturel. Le tennis représente à la fois la proximité, la transparence, la simplicité, l'audace et le dynamisme, des valeurs qu'Orange véhicule à travers sa marque ».

Si auparavant, le tennis se conjuguait avec un autre opérateur téléphonique, ce changement arrive à point nommé avec les Championnats de Madagascar U14 filles et garçons qui se déroulent actuellement sur les courts de l'Université d'Antananarivo et ce, jusqu'à dimanche. Notons que ces championnats font office de préparation au tournoi ITF-CAT grade 2 du circuit africain, qui se tiendra au Club Olympique de Tananarive (COT) du 22 au 25 février 2018.

La signature de convention a eu lieu hier entre la fédération malgache de tennis et Orange Madagascar représentée respectivement par le président de la FMT Stéphane Rakotondrainibe et le Directeur Général d'Orange Madagascar Daniel Degland.

