Sénégal: Emma style show - La 8ème édition s'ouvre ce soir au Grand théâtre

La 8ème édition d'Emma style show se tiendra, ce soir, au Grand théâtre, sous le thème : « Célébration de la vie, tout est grâce ». A ce grand rendez-vous de la mode à but caritatif, sont attendus une vingtaine de créateurs sénégalais et de la sous-région.

Pour la 8ème édition d'Emma style show, la styliste Emmanuelle Jodan Adjovi innove de plus belle avec, cette année, un défilé « show coiffure » réalisé par le coiffeur- esthéticien ivoirien Dieudonné Sénato et le Togolais Alphonse de «Koiffure Kitoko 2017». Des créateurs et stylistes de renommée internationale prendront également part à ce grand rendez-vous de la mode au Sénégal.

Parmi eux figurent la Malienne Mariétou Maïga qui présentera sa collection en bogolan, fruit de l'artisanat malien, les Ivoiriens Ciss Saint Moise, Reda Fawaz, et Pathé Ouédraogo qui comptent travailler sur le pagne imprimé, les kita baoulé, le pagne korhogolais, etc. La partie sénégalaise sera assurée par Emma style avec une collection en soie, Collé Sow Ardo, Binta Khouma, Babacar Touré, Lahad Guèye, Thiané Diagne, entre autres créateurs et stylistes. En conférence de presse, jeudi, en prélude à l'événement, Emmanuelle Adjovi a indiqué qu'il y aura beaucoup d'innovations et de surprises pour cette 8ème édition. A l'en croire, ils ont essayé de lever le challenge en invitant des artistes de renoms venus même d'Haïti et des Etats-Unis. « Au total, 17 artistes sénégalais et étrangers sont attendus à ce dîner-défilé de mode. Sans compter les artistes invités venus de plusieurs contrées et le coiffeur-esthéticien Dieudonné Senato », a annoncé la styliste Emma.

Fidèle à sa vocation de dîner-défilé de mode à but caritatif, Emma style show a porté son choix, cette année, sur une cause noble : la construction, au Sénégal, du premier Centre de traitement des grands brûlés (Ctb) qui sera logé à l'hôpital de Fann. Ce grand projet du club service Lions Club international, en partenariat avec l'Etat du Sénégal, verra aussi la contribution d'Emma style à travers les revenus du dîner-défilé de mode et de la tombola qui sera organisée à l'occasion. D'après Emmanuelle Adjovi, c'est en hommage à un ami décédé suite à des brûlures qu'elle a choisi de participer à la construction du Ctb.