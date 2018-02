Cote d'Ivoire: Bonoua - Le député Miessan Daniel offre une ambulance médicalisée et kit complet de réanimation néonatal à l'hôpital général

Miessan Daniel, député de Bonoua et Bongo commune et sous-préfecture, a fait des dons à l'hôpital Général de ladite ville le jeudi 15 février 2018.

Ces dons qui ont été possibles grâce aux actions de l'Association Mouvement "J'aime Bonoua" sont composés d'un kit complet de réanimation néonatal (une lampe chauffante, 2 vapoteurs, un aspirateur) de 80 Kits d'accouchement et d'une ambulance. Le tout estimé à 23.900.000 FCFA. Pour le député, il faut que la population de Bonoua vive heureuse et à l'aise parce que celle-ci regorge beaucoup de potentialités. « l'État fait beaucoup. Mais, il ne peut pas tout faire. Nous citoyens du pays, si Dieu nous donne les moyens, nous devons aussi aider l'État », a-t-il déclaré .

C'est la raison pour laquelle, en plus du kit complet de réanimation néonatal, il a décidé d'offrir une ambulance médicalisée accompagnée de 80 kits d'accouchements. Pour clore, il a invité tous les cadres à unir leurs efforts et intelligences pour le développement et l'émergence de Bonoua. Car souligne-t-il l'administration est une continuité. Selon le président de l'association du mouvement "j'aime Bonoua", M Assiri N'tchebo Bernard, ce don vient à point nommé afin de contribuer au bien-être de la population. C'est pourquoi, « nous disons merci à notre parrain l'honorable Miessan Daniel qui a répondu favorablement sans condition à notre appel ».

Les heureux bénéficiaires de tous ces dons n'ont pas caché leurs sentiments de satisfactions. Dr Barthe Lasme Bernard, Directeur de l'Hôpital Général de Bonoua a remercié le député et promis qu'il utilisera tous ces dons à bon escient. De même, les sages-femmes et toutes les femmes venues à cette remise de don ont chanté et dansé. Pour la simple raison qu'elles n'iront plus ailleurs en cas de difficultés.

Idem pour le Docteur Bamba Souleymane, Directeur départemental de la santé de Bassam, représentant le ministre de la santé et de l'hygiène publique. « Ces dons viendront renforcer le plateau technique de l'hôpital général de Bonoua. Mais aussi permettra l'évacuation rapide des malades en difficultés. Nous disons merci au Député et au mouvement j'aime Bonoua pour cette générosité », a-t-il dit. L'honorable Miessan Daniel et les autorités ont fait premiers dons de kit d'accouchement à la maternité dudit hôpital.