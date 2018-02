Sénégal: Dakar, centre névralgique de développement du football

Pour sa part, Mme Fatouma Samoura a indiqué que ce bureau régional permettra à la Fifa de réaliser ses objectifs de développement en Afrique de l'Ouest et du Centre. «En acceptant d'abriter le siège du bureau régional et en mettant à disposition et à titre gracieux le siège, le Sénégal pose un acte fort qui fait la fierté de toute la famille du football», a indiqué la secrétaire générale de la Fifa.

Ce geste est, selon elle, apprécié à sa juste valeur par la Fifa qui en fera un bon usage. «Avec ce bureau, Dakar deviendra un centre névralgique de développement du football dans la région et ensemble nous allons écrire une nouvelle page et un nouveau chapitre de l'histoire du football africain», a-t-elle soutenu en remerciant le gouvernement du Sénégal pour le soutien indéfectible qu'il a toujours manifesté à la Fifa dans la réalisation de sa mission. De même, a-t-elle relevé, cette collaboration entre la Fifa et les acteurs régionaux du football contribuera à l'éclosion de nouveaux talents qui viendront grossir les rangs des illustres footballeurs dont dispose cette région.

Dans le cadre de sa vision Fifa 2.0, a laissé entendre Mme Fatouma Samoura, l'instance mondiale a résolument pris l'option de remettre le football au centre des décisions. Et l'ouverture de ce bureau régional, en même que neuf autres bureaux dans neuf pays différents, constitue, à son avis, un symbole de l'engagement de la Fifa à renforcer le dialogue avec les associations membres aux fins de développer le football à tous les niveaux.

«Les bureaux régionaux de la Fifa ont pour mission principale de coordonner toutes les activités de développement de la Fifa dans nos associations respectives, d'aider les associations membres à mettre au point leurs stratégies de développement et d'atteindre leurs objectifs, mais surtout de mettre en œuvre le programme Forward de la Fifa ; et ce travail est accompli en étroite collaboration avec les membres de l'administration que je dirige», a-t-elle précisé. Au cœur de cette approche, figure également la pérennité des projets et leur adéquation avec les besoins spécifiques de chaque pays de cette région.