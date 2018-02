Congo-Brazzaville: Championnat national d'élite direct Ligue 1 - L'Etoile du Congo manque l'occasion de rejoindre le trio de tête

1-AS Otoho dix points+8 (pour quatre matches joués) ; 2-La Mancha dix points+3(pour quatre matches joués) ; 3- Diables noirs neuf points+8 (pour quatre matches joués) ; 4- AC Léopards neuf points+6 (pour quatre matches joués) ; 5-Cara neuf points+2 (pour quatre matches joués); 6- Etoile du Congo huit points+3 (pour quatre matches joués) ; 7- JST huit points-1 ; 8- AS Cheminots sept points+3 ; 9-V Club sept points+0 ; 10 -Patronage Sainte-Anne cinq points-5 ; 11-Tongo FC quatre points-5 ; 12-FC Kondzo quatre points-7 ; 13- Nico-Nicoyé trois points+0 (pour quatre matches joués) ; 14-JSP trois points-5 ; 15-Interclub deux points-4 (pour quatre matches joués) et 16e SMO un point-7.

Les Stelliens ont été devancés au classement par les Diables noirs, vainqueurs du FC Kondzo (5-0), et l'Athlétic club Léopards de Dolisie . Les Fauves du Niari n'ont pas fait de détails lorsqu'ils ont affronté, en première heure, la Jeunesse sportive de Talangaï (JST). Les Léopards ont écrasé la JST (4-0). Kokani a inscrit le premier but à la 29e mn. Elvis Yao a doublé la mise à la 43e, avant de passer le témoin à Benny Boliko, auteur d'un doublé respectivement à la 50e et 57e mn. Notons qu'à la 63e mn, Hermann Lakolo a manqué un penalty.

Devant Patronage Sainte-Anne, Costode Droveny donne rapidement l'avantage aux Stelliens en ouvrant le score à la 8e mn. Roland Okouri l'a imité cinq minutes plus tard. Les vert et jaune vont ensuite prendre un sacré coup sur la tête, quand Hugues Nababa a profité d'une erreur d'appréciation de Pavhel Ndzila, le gardien de l'Etoile du Congo, pour réduire le score à la 22e mn. En pleine confiance, Patronage Sainte-Anne a réussi à égaliser à la 73e mn, par l'entremise de Karim Diabaté. L'Etoile du Congo a concédé son deuxième match nul consécutif.

Le Cara n'est plus le co-leader du championnat à l'issue de la 5e journée qui s'est achevée le 15 février. Les Aiglons ont laissé leur place à La Mancha qui revient à égalité de points avec l'AS Otohô (dix points). L'Etoile du Congo aura, quant à elle, quelques regrets à nourrir à l'issue de cette journée, d'autant plus qu'elle avait les moyens de rejoindre les deux équipes précitées. Malheureusement, elle n'a pas pu faire mieux.

Les vert et jaune n'ont pas pu revenir à la hauteur du leader, AS Otohô, en concédant un nul de deux buts partout face à Patronage Sainte-Anne. La Mancha l'a fait en battant le Club athlétique renaissance aiglons (Cara) 1-0.

