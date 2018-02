Afrique de l'Ouest: Bureau régional FIFA au Sénégal - « Un tournant important pour le football africain », selon le ministre des Sports

«L'ouverture de ce bureau coïncide avec notre qualification. L'un dans l'autre, ce sont des ingrédients qui nous permettent d'aller vite et de faire mieux pour l'intérêt de notre pays», a indiqué le ministre des Sports, qui a reçu une mention spéciale de la part de la secrétaire générale de la Fifa pour tous les efforts consentis pour le développement du football et du sport en général.

«Les candidatures étaient nombreuses pour abriter ce bureau, mais l'honneur est revenu au Sénégal. Notre pays s'honore d'accueillir ce bureau de la Fifa. C'est pourquoi le chef de l'État, Macky Sall, nous avait instruits de faire tout pour mettre à la disposition de la Fifa des locaux leur permettant de pouvoir faire correctement leur travail administratif et de formation à partir de Dakar pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre », a fait savoir Matar Bâ.

En plus d'apporter son aide stratégique aux associations membres, ce bureau coordonnera toutes les activités de la Fifa dans la zone et les aidera dans l'exécution de leurs projets. Le ministre a magnifié le choix porté sur le Sénégal.

Le ministre des Sports et la secrétaire générale de la Fifa ont coupé hier le ruban du siège de l'instance internationale du football mondial sis à Keur Gorgui. Pour Matar Bâ, l'ouverture de ce bureau à Dakar constitue un tournant important pour notre football, mais aussi du football africain en général. Ce bureau est dirigé par El Hadj Wack Diop qui représentera la Fifa dans 24 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre.

