Congo-Brazzaville: SNE-SNDE - Les syndicats s'opposent à la dissolution

Pour ces syndicats, il faut peut-être s'orienter vers ce qu'ils appellent le système verticalement intégré où la société reste une seule au lieu de la morceler comme le veut le gouvernement. « Et c'est même ce que nous soutenons. On parle de réforme mais la réforme conduit à la dissolution. », a ajouté Christian Diogo.

Les collectifs des syndicats de la Société nationale d'électricté (SNE) et de la Société nationale de distribution d'eau (SNDE) ont eu une sénace de travail avec le président du Sénat, Pierre Ngolo. A l'issue de celle-ci, le président du collège syndical de la SNE, Christian Diogo, a déclaré:« Face à certaines contraintes, nous avons dit oui d'accompagner l'Etat dans ce processus de réformes, mais il ne faut pas que cela soit des réformes conçues déjà d'avance, où en réalité on ne sait pas qui viendra prendre l'entreprise. Encore une fois oui aux réformes, mais sans faire les choses que certaines institutions interdisent. La SNE est une société de très petite taille, avec à peine deux cent quatre-vingt quinze mille abonnés et il y a des normes qui interdisent les petites entreprises d'être dissoutes. On peut réformer sans dissoudre l'entreprise et améliorer la gouvernance ». Le président du collège syndical a , en outre, rappelé tout le travail fait en amont avec certains partenaires en charge de la question.

