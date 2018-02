Ile Maurice: Paysage audiovisuel - De nouvelles radios se profilent à l'horizon ?

Les promeneurs, joggeurs et amoureux de la nature devront s'y faire : la promenade Roland Armand, à la rue… Plus »

L'obstacle à cette mesure portait sur la limite de 20 % d'actions imposée aux compagnies ou aux étrangers, dans la société propriétaire d'une chaîne de télévision privée. «Nous pensons que cette limite est trop faible», avait souligné Pravind Jugnauth en proposant de revoir ce taux à la hausse pour attirer plus d'investisseurs. Mais près d'un an après, la clause n'a toujours pas été modifiée.

L'ancien président de l'IBA, Ashok Radhakissoon espère que les nouvelles radios contribueront davantage à l'agrandissement de l'espace public. Selon lui, il y aura plus de choix, de diversité et d'équilibre.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.