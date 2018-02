Congo-Brazzaville: Sous-préfecture de l'Île Mbamou - Installation d' une hydrolienne flottante

L'hydrolienne ne provoque aucun impact environnemental, a indiqué le directeur du CRIPT, Gadet Michel Dzondo, ajoutant qu'il s'agit d'une énergie « propre » et « abondante ». « Les études d'impact réalisées montrent que l'installation à Loubassa de l'hydrolienne de type Hydro-Gen n'entraînera pas de dommages environnementaux. », a-t- il indiqué.

Pour les promoteurs, à l'exemple du responsable de l'ONG aide à l'enfance, Aimé Sangou, l'hydrolienne flottante constitue une solution adaptée aux zones rurales du Congo, car elle facilite l'accès à l'électricité et contribue à l'éradication de la pauvreté. « Nous souhaitons démontrer la faisabilité technique et économique d'une production décentralisée d'énergie propre, pour une utilisation locale à des fins productives. », a déclaré Aimé Sangou.

Le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, a présidé le 14 février, à Brazzaville, la cérémonie de signature de l'accord de suivi de la mise en œuvre du projet entre l'Institut national de recherche en sciences exactes et naturelles, le Centre de recherche et d'initiation des projets technologique (CRIPT), et l'ONG aide à l'enfance.

