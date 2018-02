Ile Maurice: Mauvais temps - L'ouest de l'île frappé par de grosses averses

Les promeneurs, joggeurs et amoureux de la nature devront s'y faire : la promenade Roland Armand, à la rue… Plus »

En ce qui concerne la température minimale, elle sera de 20 à 23 degrés Celsius sur le plateau central et entre 24 et 27 degrés Celsius ailleurs.

Mobilisation à cité La Ferme et à Rivière-Noire. Les pompiers ainsi que la police ont été sollicités plus d'une vingtaine de reprises dans ces régions pour accumulations d'eau. C'est ce qu'avance le National Disaster Risk Reduction Management Centre. En effet, de grosses averses s'abattent dans l'ouest du pays, ce samedi 17 février. La prudence est de mise.

