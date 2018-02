Ile Maurice: Authority of Advance Ruling de l'Inde - Les acquis de «grandfathering» menacés à condition que...

Les promeneurs, joggeurs et amoureux de la nature devront s'y faire : la promenade Roland Armand, à la rue… Plus »

Selon l'Economic Times en date du 14 février, un article intitulé «Non grandfathering for investment from Mauritius : ARR» insiste sur la nécessité pour les sociétés domiciliées à Maurice de montrer des substances au niveau de leurs opérations (avoir une base d'opération à Maurice) afin de prendre connaissance de la clause du «grandfathering».

Les directeurs des sociétés offshores ne doivent pas prendre pour acquis les clauses de «grandfathering» du traité fiscal indien amendé en 2016. Pour cause : deux jugements de l'Authority of Advance Ruling rendus publics cette semaine, sont jugés «damning» pour la juridiction mauricienne. L'un en particulier, une société ayant son siège aux États-Unis et qui a utilisé le centre offshore comme le véhicule pour l'arbitrage fiscal.

