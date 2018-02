Cote d'Ivoire: Cissé Bacongo à Marcory - "Il nous faut aller à la réconciliation"

Quel est l'agenda des prochains jours du gouvernement ivoirien, et quelle est la situation au Rhdp ? Plus »

« Il nous faut aller à la cohésion, l'unité, la solidarité et la fraternité. De nombreux challenges nous attendent avant 2020 (les municipales, les sénatoriales). C'est ensemble que nous pouvons aller plus loin. Je suis venu, à la suite du pré-congrès du parti, vous encourager à renforcer la cohésion entre nous parce qu'aucun de nous ne peut aller sans l'autre. Nous devons donc taire nos querelles intestines et privilégier l'intérêt général. Que nos petits problèmes restent de petits problèmes. La langue et la dent se battent quelques fois mais cohabitent », a-t-il recommandé.

Au niveau national, l'ex-ministre de la Fonction publique a invité tous ceux qui sont en exil à regagner le pays. « Tout le monde a connu l'exil. Le Pdci a connu sa part d'exil. Le Président Bédié a connu l'exil, après le coup d'Etat de 1999. Le Rdr l'a également connu. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et Ibrahim Ouattara étaient au Mali. Il y a sous peu. Le ministre Aly Coulibaly faisait la navette entre Bamako (Mali) et Libreville (Gabon), certains étaient en exil à Ouagadougou (Burkina Faso). Le Président de la République a lui-même connu l'exil. Aujourd'hui le Fpi connaît sa part d'exil », explique Cissé Bacongo.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.