Cote d'Ivoire: Incidents à Soubré - Le REPSFECO-Ci condamne les violences

Quel est l'agenda des prochains jours du gouvernement ivoirien, et quelle est la situation au Rhdp ? Plus »

Par ailleurs, le Respfeco-Ci, fidèle à son idéal de paix et de sécurité, se félicite des négociations qui ont lieu présentement à Soubré afin de ramener très rapidement le calme et exhorte les différentes composantes des populations à y participer.

Face à cette situation, le Respfeco-Ci apporte son soutien aux autorités, aux populations et aux commerçants (es) victimes de cet incendie, condamne avec la plus grande fermeté les mouvements de pillage dont ont été victime les commerçants (es).

« Depuis cette date, des rumeurs persistantes ont attesté au sein de ladite ville que la mairie serait à la base de cette forfaiture. Ce qui a poussé les populations a saccagé le domicile du maire et les locaux de la mairie. C'est la tristesse et la désolation dans la capitale de la Nawa mêlées de vives tensions au sein des populations et entre les autorités de la ville de Soubré et les populations », indique le communiqué.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.