Cameroun: Yaoundé - Un accident de la circulation survenu au niveau des Brasseries fait plus de 05 morts

Des témoins indiquent alors que l'accident qui a mis en scène trois véhicules (le camion grumier, le taxi et une vieille Prada du Sg du Minatd), était si violent que tous les occupants des deux petites voitures, ont trouvé la mort sur-le-champ. Ndzana Eric (40 ans) le petit frère de la femme du Sg du Minatd qui conduisait la vieille Prado commise aux tâches domestiques, a rendu l'âme immédiatement. Il sera suivi en cela, par l'un des frères cadets de Pierre Essomba, un jeune greffier tout fraichement sorti de l'Ecole nationale d'administration et de magistrature (Enam), lequel trouvera la mort avec sa jeune épouse. Et comme si cela ne suffisait pas, la mort s'acharnera encore sur la famille du Sg du Minatd, en emportant l'épouse de son grand-frère (professeur d'éducation physique).

