Le Libéria vient de loin. Mais il peut également regarder loin. Première nation africaine officiellement indépendante (26 juillet 1847), comme on le ressasse dès le collège, il a maintenant dépassé les clivages ethniques qui ont fait son histoire. Les premiers balbutiements de cette terre fertile (plus tard la richesse de son sous-sol fera en partie son malheur) viennent de l'initiative d'une société « philanthropique » américaine, la National colonization society of America, qui choisit cette partie du golfe de Guinée, à l'embouchure du fleuve Saint-Paul, pour installer des esclaves libérés ; en réalité, la motivation essentielle était de diminuer le nombre de noirs outre-Atlantique.

Toujours est-il que ces anciens esclaves américano-libériens deviendront les « maîtres » des autochtones grâce au suffrage censitaire lors des élections, leur imposeront le travail forcé ; ils ne leur accorderont le droit de vote qu'en 1945, un siècle après l'indépendance du pays qui s'était entretemps construit une économie prospère basée sur l'hévéa (la plantation de Harbel - 76 000 ha actuellement- est la plus grande du monde) et les concessions offertes aux multinationales américaines et allemandes pour le fer autour du mont Nimba. Le pays ne s'en portera pas mieux avec la fin de la domination des américano-libériens avec le coup d'Etat de 1980 qui porte au pouvoir un obscur sous-officier « autochtone », Samuel Doe.

Pire, le Libéria sera le cadre d'une dictature ubuesque, sanglante, nourrie et entretenue par des puissances étrangères qui s'appuient sur des relais locaux, chefs de guerre, le clair de leur temps (1989-2003), plus déterminés à monnayer bois, or et diamants qu'à bâtir une société libre et démocratique.

Ce fut alors « la déconstruction libérienne, marquée par le recours systématique à la violence comme mode d'accès et d'exercice du pouvoir, l'effondrement de tous les indicateurs économiques et sociaux, la disparition des élites intellectuelles, massacrées ou exilées, le détournement des ressources nationales au profit des prédateurs les plus rapaces et les mieux armés », ainsi que le décrit l'africaniste Jean-Marc Châtaigner.

Plus de 150.000 victimes, 850.000 réfugiés, « contamination » de la Sierra-Léone qui vivra elle aussi une horrible guerre civile, effondrement de l'Etat : tel était la situation du Libéria en juillet 1997, quand l'ancien chef de milice, Charles Taylor, accède au pouvoir après un scrutin organisé par la Cedeao. Il est actuellement en train de purger, dans une prison britannique, une peine de 50 ans de prison infligée par le Tribunal spécial pour la Sierra-Léone, pour « crimes contre l'humanité et crimes de guerre », il ne fera pas mieux et devra démissionner, acculé qu'il était par les coups de boutoir des rebelles du groupe des Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie (Lurd) soutenu par des pays frontaliers et une super puissance occidentale, en plus des membres de l'ethnie de l'ancien président Samuel Doe réunis au sein du Mouvement pour la démocratie au Libéria (Model).

Entre ingérences étrangères, accaparement des ressources minières par les seigneurs de guerre, délitement du lien social par l'absence de l'Etat et exacerbation des clivages ethniques, c'est un ouf de soulagement qui accueille le départ en exil de Charles Taylor, en août 2003. Rattrapé par son sanglant passé, il est donc contraint de payer, pour sa responsabilité, dans les 400.000 morts (entre 1989 et 2003) du conflit largement financé par les « blood diamonds ».

Ce temps est révolu. Lors de son discours d'investiture, même s'il a hérité d'un chantier « titanesque », le président Weah a résumé de grandes ambitions : « nous voulons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour créer un environnement favorable aux investisseurs transparents et de bonne foi », disait-il devant un parterre de chefs d'Etat et de gouvernement. Pour atteindre son... but, il promet de « débarrasser » son pays « des réglementations administratives superflues qui tendent à freiner la création d'entreprises rentables ». Cet appel du pied n'est pas tombé dans l'oreille de sourds.