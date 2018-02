Sénégal: Dette de l'Etat dans le privé - Des étudiants exclus, occupent la rue

Exclus, des étudiants orientés dans des établissements privés d'enseignement supérieur (Fepes) réunis en collectif, ont battu le macadam hier, vendredi 16 février, pour inviter l'Etat à honorer ses engagements.

La décision de la Fédération des établissements privés d'enseignement supérieur (Fepes) de suspendre les enseignements délivrés aux étudiants orientés par l'Etat du Sénégal, a poussé ces derniers à descendre dans la rue. Hier, vendredi 16 février, ils étaient nombreux à se donner rendez-vous à la place de l'obélisque, pour demander à l'Etat de payer les établissements privés d'enseignement supérieur respectifs.

Des Etudiants en brassards rouges, ont brandi des banderoles et pancartes pour exprimer leur mécontentement et leur désarroi. «On nous a exclus parce que l'Etat n'a pas respecté ses engagements. Certains établissements ont exclu pratiquement tous les étudiants orientés par l'Etat», explique le président du Collectif, Malick Cissé, étudiant à IFMA. Non sans préciser que «ce n'est pas toutes les écoles privées qui ont renvoyé ses étudiants. C'est parce qu'elles ont, peut-être, des moyens de payer leurs professeurs».

Cette marche des étudiants est une «alerte» pour pousser l'Etat de Sénégal à l'épurement sa dette, selon la Fepes, d'environ 16 milliards FCfa. «Si les autorités ne réagissent pas très rapidement, on passera à un autre plan d'actions. Nous n'exclurons pas de faire un front s'il le faut. Nous comptons aller jusqu'au bout pour terminer notre formation», poursuit Malick Cissé. «L'Etat doit payer les écoles privées. Notre avenir est en jeu. Ce sera bientôt les examens, donc le paiement de nos frais de scolarité nous mettra à l'aise», déclare Boubacar Bâ. Avant d'ajouter : «nous voulons que l'Etat paie les directeurs pour que nous puissions retourner dans les amphis».

Pour des milliers d'étudiants orientés, les établissements privés du supérieur réclament une enveloppe de 10 milliards FCfa au gouvernement sénégalais.

« Le contrat qui nous lie stipule qu'avant le démarrage des cours, l'Etat doit verser un acompte de 50 %. Ce qui n'a jamais été fait. Le comble, pour l'année académique 2016-2017, aucun établissement n'a été payé. Or, les cours pour l'année 2017-2018 ont commencé », avait alerté Mamadou Nguingue, président de la Fepes.

Pour permettre à tous les nouveaux bacheliers de suivre une formation, à l'heure des capacités très limitées dans les universités publiques, le gouvernement oriente depuis 2013, des bacheliers dans les universités et instituts privés, dont les filières ont été reconnues par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (Cames) ou l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur (Anaq Sup).