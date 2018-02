Sénégal: Dépollution de la Baie de Hann - L'Onas espère démarrer les travaux cette année

A part la Soboa, les autres entreprises n'ont pas encore fait montre d'une volonté d'installer des usines de traitement des eaux usées. Cependant, espère le directeur de l'Onas «le patronat sénégalais de façon générale comprend tous les enjeux et qu'il va s'engager en utilisant la même démarche que la Soboa ». A signaler que l'unité de traitement des eaux usées installée par la Soboa aura une capacité journalière maximale de 4000 m3/j. En moyenne, l'usine aura une capacité de 3600 m3 par heure. Elle a coûté plus d'1, 300 milliard.

Par ailleurs, Lassana Gagny Sakho a salué la démarche de la Soboa qui a installé son unité de traitement des eaux usées. Une requête faite aux entreprises dans le cadre de la dépollution de cette baie de Hann. Tout en souhaitant que cette démarche puisse servir d'exemple aux autres usines établies dans la zone, le directeur de l'Onas a dit qu'aucune contrainte n'a été faite à l'usine de fabrication de boissons. «J'espère que la Soboa va servir d'exemple aux autres entreprises qui rejettent leurs déchets dans la mer. Il faut un traitement primaire avant le second traitement. On ne peut pas dire qu'elle a été contrainte, c'est une entreprise responsable qui comprend les enjeux de l'environnement. Nous n'avons jamais contacté la Soboa pour leur demander de faire ça», a-t-il déclaré.

Les populations de Hann, jadis réticentes au démarrage du projet n'opposent plus leur véto au début des activités. Si toutefois, la baie arrivait à être dépolluée, l'instauration de la taxe «pollueur payeur» sera effective, a dit Lassana Gagny Sakho, mais aucune contrainte ne sera faite aux entreprises a-t-il précisé. «Il y'aura une taxe pollueur-payeur après la dépollution de la baie de Hann, mais l'objectif, ce n'est pas la taxe. Nous sommes avec des entreprises qui sont dans un environnement de forte compétitivité, donc nous allons plus user de la dissuasion, la discussion de façon inclusive pour que toutes les entreprises se mettent à la norme », indique-t-il.

La dépollution de la baie de Hann, un projet qui date de plusieurs années, tarde à être réalisée. Plusieurs blocages sont à l'origine de ce retard. Des dates de démarrage des travaux ont étés retenues et aucune d'elle n'a pu être respectée. Le directeur de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas), Lassana Gagny Sakho souhaite que cette année 2018 soit une occasion pour démarrer des travaux. «La dépollution de la baie de Hann, on en parle depuis dix ans, mais c'est comme si rien ne bouge. Ce matin j'étais en réunion avec les habitants de la baie de Hann pour régler des problèmes d'impenses, mais notre défi pour cette année 2018 est que le projet puisse démarrer », a-t-il dit hier, vendredi 16 février, à l'occasion du lancement officiel des activités de l'unité de traitement des eaux usées de la Société des brasseries de l'ouest africain (Soboa). Les problèmes liés au bouclage du financement, une des causes du retard du démarrage ont été réglés.

