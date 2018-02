Cote d'Ivoire: Cardiopathies congénitales - 1200 élèves dépistés à Port-Bouët

Quel est l'agenda des prochains jours du gouvernement ivoirien, et quelle est la situation au Rhdp ? Plus »

Rose Zadi, enseignante à l'Epp Adjahui Koupè 2, s'est réjouie de ce projet car, a-t-elle dit, « généralement en Afrique, on ne fait pas de bilan de santé et quand des enfants piquent des crises dans les écoles, comme c'est souvent le cas, on ne sait à quel saint se vouer. C'est pourquoi je voudrais féliciter la Fondation Ica pour cette initiative surtout dans un quartier où les parents sont pour la plupart démunis ».

« Il s'agit d'identifier les maladies du cœur afin d'organiser la prise en charge selon les ressources disponibles, sensibiliser les encadreurs aux facteurs de risques de l'hypertension artérielle et du diabète, les encourager à adopter des mesures d'hygiène alimentaire pour le bien-être des enfants à leur charge et accroître le taux de dépistage des cardiopathies congénitales en Côte d'Ivoire », a-t-elle souligné.

Dans le cadre de ses activités, au titre de l'année 2018, la Fondation de l'Institut de cardiologie (Fondation Ica) a organisé une journée de sensibilisation et de dépistage de l'hypertension artérielle à l'intention des élèves des Écoles primaires publiques (Epp Adjahui 1 et 2) dans la commune de Port-Bouët. C'était le 15 février 2018, dans ledit village. Près de 1200 écoliers ont été dépistés.

