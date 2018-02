Afrique Centrale: Les chefs d'Etat préparent un conclave sur la paix et la sécurité

En visite à Brazzaville, le 17 février, le chef de l'Etat gabonais, Ali Bongo Ondimba, président en exercice de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC), a annoncé la tenue prochaine d'une réunion du conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale (Copax).

« Aujourd'hui, je vais discuter avec le chef de l'Etat congolais, qui est également président en exercice de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. », a déclaré Ali Bongo Ondimba, à son arrivée à l'aéroport international Maya-Maya où il a été accueilli par son homologue Denis Sassou N'Guesso .

« Nous avons des échanges importants et qui doivent nous amener à mieux préparer une réunion pour laquelle nous nous sommes déjà mis d'accord sur le conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale. Donc, en préparation à cette rencontre, au plus haut niveau, nous menons un certain nombre de concertations. », a ajouté le président gabonais.

Les chefs de l'Etat gabonais et congolais s'étaient rencontrés en marge du sommet de l'Union africaine en janvier dernier, à Addis-Abeba, en Ethiopie, et avaient convenu avec certains de leurs pairs de se retrouver pour évoquer les problèmes qui se posent dans la sous- région.

« Nous voulons absolument faire progresser notre sous-région dans les différents secteurs. Il se trouve que certains pays n'ont pas la possibilité de jouir d'une paix et d'une stabilité et il est normal que nous puissions tout faire pour les assister. Dans ce cadre-là, et en tant que président de la CEEAC, je mène un certain nombre de consultations. », a expliqué Ali Bongo Ondimba.

Notons qu'après Brazzaville, le président en exercice de la CEEAC, qui s'est déjà entretenu avec ses homologues du Rwanda et de l'Angola, s'est rendu à Kinshasa, en République démocratique du Congo, où il a eu également des échanges avec le président Joseph Kabila.