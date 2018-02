Sénégal: Hommage au Pr Feu Assane Seck à Marsassoum - Un homme multidimensionnel célébré

Un hommage est rendu, hier vendredi et ce samedi 17 février, à Marsassoum (Sédhiou) au Professeur feu Assane Seck. Plusieurs activités sont prévues. Elles vont des journées de consultations gratuites à la conférence religieuse (Gamou), en passant par la lecture de Coran, la ziarra au mausolée et les tournois de football et de génie en herbe. Une manière de célébrer un homme multidimensionnel qui a occupé plusieurs postes ministériels de 1966 à 1983. Il fut aussi le premier professeur africain à l'école William Ponty.

Les enfants, parents et amis du Professeur feu Assane Seck qui a été arraché à notre affection en novembre 2012, ont rendu hommage hier vendredi et ce samedi 17 février à Marsassoum où il repose pour l'éternité. Plusieurs activités sont prévues à l'occasion : consultations gratuites, conférence religieuse (Gamou), lecture de Coran, ziarra au mausolée et les tournois de football et de génie en herbe. En effet, le Pr feu Assane Seck a quitté ce bas monde en novembre 2012, à Dakar, à l'âge de 93 ans. Le Professeur agrégé d'Histoire et de Géographie et ancien ministre, est né le 1 er février 1919 dans le village d'Inor à Sédhiou.

Il fut tour à tour ministre de la Culture, de l'Education nationale, des Affaires étrangères et de l'Equipement dans les gouvernements de Léopold Sédar Senghor et d'Abdou Diouf. L'ancien tirailleur et militant socialiste a été l'auteur de 5 ouvrages dont le dernier est intitulé: Sénégal, émergence d'une démocratie moderne (1945-2005). Une trentaine d'universitaires, d'amis et d'anciens collaborateurs de cet illustre fils de la Casamance, ont consigné des témoignages élogieux dans un ouvrage intitulé Mélanges offerts au professeur Assane Seck(317 pages), publié aux NEAS, sous la coordination du ministre et écrivain Makhily Gassama.

C'est en 2009, à l'occasion de la célébration des 90 ans du professeur Assane Seck par le Collectif des cadres casamançais, que l'idée de cette publication a pris forme. «A nos yeux d'adolescents, puis d'adultes, Assane Seck était incontestablement, au figuré comme au propre, un colossal parmi les hommes de sa génération», écrit Makhily Gassama dans l'avant-propos de ces Mélanges

Assane Seck a notamment participé à la Deuxième Guerre mondiale avant de devenir le premier professeur africain à l'école William Ponty.

Il a aussi connu une riche carrière politique en ayant été successivement ministre des Affaires culturelles (juin 1966-juin 1968), de l'Education nationale (juin 1968-mars 1973), des Affaires étrangères (mars 1973-mars 1978), de la Culture (mars 1978-mars 1981) et de l'Equipement (juillet 1981-mars 1983).

Rappelons qu'à l'occasion de la célébration de ses 90 ans, tous les témoignages d'amis, de compagnons des années de braise, de proches, ou d'intellectuels sans lien de parenté ou affectif avec le Pr Assane Seck, convergent en insistant sur les valeurs de courage, d'honnêteté, de respect d'autrui et d'humilité. Les anecdotes déclinées par les uns et autres viennent confirmer cette vérité. Elles montrent à profusion le caractère ordinaire d'une enfance passée dans les rues de Marsassoum ou de Santhiaba. Mais déjà à cette époque l'homme avait l'âme d'un leader qui aime enfiler, lorsque les faibles sont brimés sans raison, le manteau de l'ange protecteur.