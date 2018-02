Sénégal: Sédhiou / Concours régional de récital du Saint Coran - Moussa Diaïté sacré champion, la formation des maitres coranique en vue

L'édition 2018 du concours régional de récital du saint coran a vécu dans de bonnes conditions à Sédhiou. Les résultats rendus publics hier, vendredi 16 février, donnent largement vainqueur Moussa Diaïté un jeune élève pensionnaire de l'agence des musulmans d'Afrique (AMA) suivi de deux autres de Madina Souané. La fédération nationale des associations coraniques qui ont initié cette compétition en rapport avec leurs partenaires dont Sénico, s'engagent à assurer la formation aux maîtres coraniques de Sédhiou.

Après les phases préliminaires dans chacun des trois chefs-lieux de département Sédhiou, Goudomp et Bounkiling, la finale du concours régional de récital du saint coran a lieu hier, vendredi et a donné les résultats ci-après : «Moussa Diaïté de l'agence des musulmans d'Afrique (AMA avec 85,50 de moyenne suivi de Abdoulaye Souané de Madina Souané avec 78,17 et de Idrissa Souané avec une moyenne de 77,33 » selon la proclamation du jury.

Appréciant l'opportunité et les enjeux pédagogiques de ce concours organisé par la Fédération nationale des associations coraniques du Sénégal et ses partenaires, l'inspecteur d'académie de Sédhiou, Cheick Faye, est d'avis que c'est un tremplin à l'amélioration des performances jusqu'ici enregistrées : «Cette compétition permet à coup sûr de booster la qualité de l'enseignement coranique dans la région de Sédhiou. Le feed back qui a été fait par le président du jury laisse apparaître des difficultés dans l'articulation quand il s'agit de réciter les paragraphes du coran et nous en avons profité pour solliciter une formation des «Serigne daaras » (maîtres coraniques) et c'est séance tenante que Sénico et l'ensemble des membres nous ont rassuré que c'est déjà envisagé et dans les semaines à venir, nous allons nous y atteler».

Et l'IA Cheick Faye de poursuivre en relevant que «cette compétition de récital du saint coran est aussi une marque d'union entre les différentes appartenances religieuses car s'il existe des écoles arabo-islamiques qui différencient les pratiques. Ce concours a vraiment le mérite de créer une harmonie entre les différentes parties prenantes ». Oustaz Mouhamadou Lamine Cissé, le président régional de la fédération des associations des écoles coraniques de Sédhiou rassure des dispositions imminentes à prendre pour une mise à niveau des tenants de ces écoles coraniques : «Nous sommes conscients des difficultés relevées çà et là et nous allons incessamment nous réunir et engager les sessions de formation de nos membres pour améliorer leurs prestations».

Cette compétition a vu la participation des responsables du bureau national de la Fédération dont Sérigne Talla Diop, Mouhamadou Lamine Thiam, Bassirou Sakho et Abdoulaye N'diaye. L'adjoint au Préfet Madiaw Kanji qui présidait la cérémonie de clôture a exhorté à la persévérance pour se hisser au plus haut podium de la sélection.