Sénégal: Traitement de l'information relative aux tout-petits - Un guide sur l'éthique journalistique et les droits de l'enfant lancé

La Cellule d'appui à la protection de l'enfance (Cape), en partenariat avec l'Unicef et la Convention des jeunes reporters du Sénégal (Cjrs), a partagé, jeudi, le contenu du guide sur l'éthique journalistique et les droits de l'enfant élaboré par les différents acteurs pour améliorer l'image de l'enfant dans les médias.

Les médias jouent un rôle important dans l'information du public et le développement de la personnalité. Toutefois, le traitement médiatique de certains sujets nécessite une vigilance sur les conséquences négatives qu'il pourrait notamment engendrer chez les jeunes. C'est ce qui justifie le lancement du guide sur l'éthique journalistique et les droits de l'enfant, à l'initiative de la Cellule d'appui à la protection de l'enfance (Cape) dont la coordonnatrice, Mme Ramatoulaye Ndao Diouf, a précisé que «ce manuel constitue une réponse aux manquements relevés dans l'offre de contenus audiovisuels».

Aujourd'hui, a-t-elle ajouté, il est fréquent de relever dans la pratique journalistique, surtout dans l'offre de contenu audiovisuel, des manquements. «Le non-respect de la vie privée, de l'honneur et de l'intégrité physique des enfants, la diffusion d'images choquantes et indécentes mettant en scène des enfants et encourageant des contre-valeurs, composent la liste de ces transgressions», a expliqué Mme Ramatoulaye Ndao Diouf.

Selon elle, de tels manquements, déplorés notamment par les populations et les organisations de la société civile, ont amené les autorités à faire un diagnostic global de la question en vue de faire des recommandations. Ainsi, l'élaboration d'un guide sur l'éthique journalistique et les droits de l'enfant destiné aux acteurs des médias s'inscrit dans cette perspective.

Au-delà du rappel des textes relatifs aux enfants dans les médias, le guide procède à une analyse critique de la pratique journalistique sous l'angle des droits de l'enfant et du respect de son intérêt supérieur. « Il fournit des exemples pratiques sur les erreurs à éviter et les bonnes pratiques à encourager dans le traitement de l'information et de la communication relative à l'enfant », a indiqué Mme Diouf.

Le guide, a-t-elle ajouté, ambitionne d'appuyer le processus de plaidoyer à l'endroit des responsables des écoles et institutions de formation, des organes de presse pour améliorer la représentation et l'image des enfants dans les médias. D'où la présence de la Convention des jeunes reporters du Sénégal (Cjrs) et de l'Unicef au lancement du guide.

Pour sa part, le président de la Cjrs, Pape Thioro Ndiaye, a magnifié l'initiative et dit « (sa) conviction que ce guide va désormais exiger une éducation aux médias ». Cet outil innovant, a-t-il estimé, va permettre aux journalistes d'utiliser la plume de l'éthique et non de la passion face à cette couche vulnérable dont nous portons tous la lourde responsabilité de protéger. Aussi, a-t-il précisé que ce manuel (... ) servira de bréviaire dans le traitement de l'information impliquant l'enfance. « Beaucoup de journalistes ignorent les conséquences désastreuses d'une publication non maîtrisée sur la psychologie du jeune public, mais surtout sur l'enfant qui fait l'objet de reportage », a indiqué le président de la Cjrs.