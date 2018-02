Sénégal: Adoption de la loi de règlement 2016 portant sur la transparence - Le groupe Bby salue une avancée historique

Le groupe parlementaire Bennoo Bokk Yaakaar (Bby) salue l'adoption de la loi de règlement 2016 qui, selon ses membres, reflète l'expression des «performances de notre pays en matière de gouvernance, de redevabilité et donc de transparence». Dans une note parvenue à Sud Quotidien hier, vendredi 16 février, le président dudit groupe Aymérou Gningue et compagnie estiment que c'est «une première dans l'histoire», tout en félicitant le chef de l'Etat, Macky Sall et son gouvernement.

La transparence, la bonne gouvernance et la redevabilité seraient en bonne voie, d'autant plus que, dès son accession à la magistrature suprême, le chef de l'Etat, Macky Sall «aurait instruit son gouvernement de promouvoir la transparence, la bonne gouvernance et la redevabilité». C'est que semble dire en substance le groupe parlementaire Bennoo Bokk Yaakaar (Bby), dans un communiqué parvenu à Sud Quotidien hier, vendredi 16 février.

Dans la note, le président dudit groupe Aymérou Gningue et compagnie déclarent que la loi de règlement 2016, votée mardi dernier, «est l'expression des performances de notre pays en matière de gouvernance, de redevabilité et donc de transparence». S'en réjouissant, ils estiment que «cette loi de règlement dont la vocation est de rendre compte de l'exécution des opérations budgétaires arrêtées par les Lois de Finances Initiale et Rectificative de l'année 2016 aura été une première dans l'histoire».

Mieux, les parlementaires de la mouvance présidentielle pensent que cette disposition permettra au Sénégal de renforcer sa crédibilité au niveau national et international. Pour eux, «la loi de règlement permet de garantir non seulement la sincérité et la régularité des comptes mais constitue aussi un gage de transparence de l'Exécutif vis-à-vis de la représentation nationale et donc des gouvernés, des partenaires techniques ainsi que des observateurs internationaux».

Poursuivant dans la même dynamique, le député-maire de Médina Ndakhar, dans le département de Tivaoune (Thiès) et ses collègues de Bby se réjouissent aussi que la gouvernance du président Macky Sall soit «illustrée par non seulement la bonne gestion et la bonne tenue de notre économie, de nos finances et de nos comptes mais aussi que la transparence soit érigée en principe».

Tout en félicitant le président et son gouvernement, les parlementaires de Bby se disent disposer à accompagner Macky Sall. Ils indiquent, dans la note, que «le groupe parlementaire Bennoo Bokk Yaakaar se dit disposé à travailler avec le gouvernement pour mettre en œuvre cette autre volonté politique du Chef de l'Etat acceptée par voie référendaire qui est de procéder à une évaluation des politiques publiques mises en œuvre».