Congo-Brazzaville: De Kinshasa à Brazzaville...

En paix aujourd'hui, peut-on dire au regard du récent accord signé par le gouvernement et la rébellion qui sévissait dans le Pool, le Congo est aussi miné par la crise économique dont les répercussions sur le front social sont évidentes. Il entre dans une période de réformes qui ne manqueront pas de mettre en lumière d'autres contentieux entre l'Etat et ses administrés. En même temps, les audiences attendues des tribunaux qui siégeront sur les cas des personnes détenues à la Maison d'arrêt de Brazzaville sont aussi un rendez-vous primordial dans la vie des institutions du pays.

L'Angola achemine, avec les appréhensions que l'on peut noter, un processus de transition qui ne laisse personne indifférent, quand bien même l'alternance au sommet de l'Etat s'est déroulée au sein du parti au pouvoir depuis l'indépendance du pays, en 1975, le Mouvement populaire de libération de l'Angola. La Centrafrique se bat pour préserver une accalmie que remettent en cause tout le temps les profondeurs des crises socio-politiques qu'elle a connues les cinq dernières années. Le Tchad fait face au terrorisme et comme les autres Etats d'Afrique centrale à la crise économique.

Le 17 février, le chef de l'Etat congolais, Denis Sassou N'Guesso, a reçu à Brazzaville, son homologue de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, venu réitérer l'amitié liant le Congo et le Gabon, mais aussi l'engagement de la sous-région d'Afrique centrale de prendre à bras le corps les questions de fond qui en ralentissent le développement. Ici également, le long huis clos entre les deux présidents a dû contribuer à l'harmonisation des vues autour des questions qui font l'actualité de la région d'Afrique centrale. Ali Bongo Ondimba, président en exercice de la CEEAC, devait ensuite poursuivre son périple en direction du Rwanda et du Tchad.

Le 14 févier, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a ainsi reçu ses homologues Denis Sassou N'Guesso de la République du Congo et Joao Lourenço de la République d'Angola. Si on se contente du communiqué final en plusieurs points publié à l'issue de cette concertation qui a donné lieu à un huis clos de deux longues heures, on retiendra que les trois dirigeants sont satisfaits des évolutions positives en cours dans leurs pays respectifs.

