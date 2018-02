Sénégal: Industrie agroalimentaire - Une vingtaine d'entreprises françaises attendues à Dakar pour le Siagro le 13 mars

Selon lui, les 200 entreprises qui composent l'Adepta font plus dix milliards d'euro de chiffres d'affaires à l'exploitation chaque année dont le tiers est fait sur l'Afrique. « En ce moment où l'ensemble des Etats africains veulent renforcer leurs industries agroalimentaires, la capacité de produire sur place, leurs challenges c'est d'arrêter d'exporter des matières premières et d'importer des produits finis», a soutenu le président de l'Adepta.

«Le Siagro est un salon qui a lieu tous les deux ans. Cette année, nous aurons plus de 20 entreprises qui travaillent dans le secteur de l'aviculture de l'emballage, de la génétique animale. Le Salon a pendant longtemps été un rendez-vous important pour les entreprises au Sénégal mais d'une manière plus générale celles de l'Afrique de l'ouest en matière d'équipements pour l'agroalimentaire et d'intrants agricoles», a fait savoir Francois Burgaud président de l'association pour le développement des échanges et des produits techniques pour l'agriculture et l'agroalimentaire (Adepta) qui animait une conférence de presse hier, vendredi 16 février en prélude de la Siagro.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.