Congo-Brazzaville: Musique - Le single "Do Me" de Spirita disponible cette semaine

La sortie du morceau chanté en featuring avec le rappeur congolais Biz Ice est prévue pour le 19 février. Le clip éponyme va accompagner le single.

Produit par Zeus Million, le single prépare la sortie imminente de son opus Fuzion. C'est un mélange des rythmes afro pop, de soul et des sonorités africaines en général et congolaises en particulier. Après plusieurs shows et concerts en 2017, Do Me vient couronner l'année faste musicalement de l'artiste musicienne distinguée en 2016 lors du Beat street awards à l'Institut français de Brazzaville.

Spirita qui chante l'amour, la paix, le retour aux sources et le respect des valeurs humaines est en train de confirmer son immense talent après ses récents singles: Quitte là-bas, Bring me back my dreams et Kitoko.

Artiste soul, Spirita, de son vrai nom Nanda Ngueguim Spirita, est née le 27 mai 1985 à Brazzaville des parents camerounais. C'est dans cette ville qu'elle fait son cycle primaire et secondaire, notamment au lycée français Saint-Exupery, avant de poursuivre ses études à Cosaco et à l'université de Buea, au Cameroun.

Elle est initiée à la musique par ses sœurs avec lesquelles elle participe à plusieurs concours de chants au Cameroun avant de composer sa première mélodie en 1997. Amatrice de petits podiums, Spirita a participé à des shows universitaires, à savoir le concours Nescafé 2005 organisé à Buea au Cameroun. En juin 2013, elle accompagne Duce lors de la première partie du concert de Youssoufa à Brazzaville. C'est sa sœur aînée qui décide de manager sa carrière débutante à travers un concert organisé pour promouvoir les jeunes talents le 24 mai 2014 à l'Institut français de Brazzaville. Elle avoue une passion pour l'art et aime le design.