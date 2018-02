Congo-Brazzaville: "Gotène s'en est allé mais..."

Il savait mieux que personne à quel point, un jour proche ou lointain, son œuvre ferait de lui une icône de l'art africain au risque de déchaîner les passions et d'aiguiser les appétits comme cela s'était passé et se passe toujours pour Andy Warhol, Joan Miro, Raoul Dufy, Pablo Picasso et bien d'autres grandes figures de l'art moderne. Mais cela ne l'empêchait nullement de rester lui-même, d'imaginer et de peindre sans cesse dans son atelier en se demandant simplement s'il aurait les moyens de se procurer les toiles, les couleurs, les pinceaux sans lesquels il ne pourrait plus donner libre cours au génie qui l'habitait depuis sa plus tendre enfance.

En se demandant aussi si ceux qui l'entouraient, c'est-à-dire son épouse et ses deux filles, auraient les moyens de vivre décemment lorsque l'heure serait venue pour lui de quitter cette Terre. Et, bien sûr, il avait raison puisque, sitôt disparu, il y a tout juste cinq ans, la famille a dû se battre pour vivre sans être obligée de vendre les tableaux magnifiques qui lui avaient été légués, sans devoir liquider les traces du parcours artistique de Marcel Gotène, sans se mettre entre les mains d'aigrefins qui l'auraient dépouillée sans le moindre remords des trésors qui lui avaient été ainsi légués. Un combat de tous les instants pour préserver la mémoire de l'artiste dont elle commence aujourd'hui à récolter les premiers fruits.

La suite de cette histoire, que vit pleinement n'en doutons pas ce grand peintre africain depuis le paradis où il repose désormais, commence, en effet, à s'écrire sous nos yeux : avec, tout d'abord, la création dans l'immeuble des Manguiers d'un « Espace Gotène » où sont d'ores et déjà exposées de nombreuses toiles et des photos montrant Marcel Gotène à l'œuvre dans son atelier entouré par les siens ; avec, ensuite, l'analyse méthodique des tableaux, documents, objets conservés par la famille qui seront présentés dans le proche avenir sur un site Internet dédié et qui seront exposés simultanément dans un lieu prestigieux situé en plein cœur de Brazzaville vers lequel afflueront des visiteurs venus du monde entier ; avec, enfin, la création d'une Fondation portant son nom dont le siège sera situé dans ce lieu prestigieux et qui entretiendra à jamais la mémoire du grand peintre.

Au-delà donc de l'exposition qu'inaugure aujourd'hui, à Kintélé, le président Denis Sassou N'Guesso dont l'appui apporté à Marcel Gotène a été constant jusque dans ses derniers instants, débute une magnifique aventure qui verra progressivement l'œuvre de l'artiste s'imposer comme l'un des trésors de l'art pictural moderne. Et l'on peut être certain que, très vite, les plus grands musées de la planète solliciteront la Fondation Gotène afin qu'elle organise chez eux des expositions prestigieuses.

Il va de soi que la Galerie Congo, qui n'a pas cessé de soutenir l'artiste et sa famille, accompagnera plus que jamais cette dernière dans la belle, très belle aventure qui se dessine sous nos yeux. Elle tiendra ainsi l'engagement pris du vivant de Marcel Gotène lorsqu'elle lui promit d'aider les siens dans leur vie quotidienne et de faire connaître son œuvre sur les cinq continents. Alors qu'il s'en est allé, la promesse qui lui fut ainsi faite peu de temps avant son décès sera respectée.

Cher Marcel, tu peux reposer en paix !