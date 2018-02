Afrique de l'Ouest: CEDEAO - 4 chefs d'Etat bientôt à Accra pour "accélérer" la monnaie unique

Actuellement, l'espace CEDEAO est caractérisé par la coexistence de plusieurs monnaies. Si les huit pays de l'UEMOA (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo) ont le franc CFA en commun, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Liberia, le Nigeria, la Sierra Leone et le Cap Vert ont chacun leur monnaie.

Chargée d'accélérer le processus de création de la monnaie unique, la Task force présidentielle vient en appui au programme de coopération monétaire, lancé en 1987 pour parvenir à la création d'une zone monétaire unique pour l'espace CEDEAO. Son rôle est d'accompagner et d'éclairer les décideurs sur le processus d'intégration monétaire, de suivre l'état d'avancement des travaux pour la création de la monnaie unique, et de contribuer à lever les contraintes.

"Cette réunion de la Task force présidentielle est précédée les 17 et 18 février 2018 par une réunion technique préparatoire et le 19 février 2018 par une réunion du comité ministériel", relève le communiqué.

