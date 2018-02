Togo: Daniel Osséï refuse de parler de « blocage »

interview

Alors qu'il était attendu le soir de ce samedi pour fixer les Togolais sur ce qui sera au menu du dialogue inter-togolais dont l'ouverture réelle est prévue pour le lundi 19 Février prochain, le communiqué final des travaux du comité préparatoire de ces discussions a été finalement différé sur demain dimanche au plus tard à midi.

C'est du moins ce qu'a laissé entendre le Chef du groupe de la facilitation, l'ambassadeur du Ghana au Togo, Daniel Osséï, ce soir au terme d'une longue journée de travail. Il se refuse de parler de blocage ayant condamné à ce report mais se justifie par une volonté acceptée par toutes les parties de laisser du temps à secrétariat de mieux peaufiner le document pour obtenir l'adhésion de toutes. Voici le contenu de l'entretien qu'il a eu avec la presse à la sortie des travaux... .

Pourquoi un report de la publication du communiqué final des travaux du comité préparatoire ?

Comme vous le constater, nous avons eu une longue journée de travail très fructueuse. Nous sommes arrivés au niveau de la rédaction finale du règlement intérieur qui a été proposé.

Mais la rédaction a pris beaucoup plus de temps, mais dans l'intérêt d'un travail bien fait, nous avons décidé de laisser le temps au secrétariat le soin de nous donner une version qui sera acceptable de tout le monde. Donc on se retrouve demain à 9 h pour l'approbation du document final. La où nous sommes, on a fait beaucoup de progrès. C'est une question de la rédaction de la version finale. Le secrétariat a demandé qu'on leur laisse le temps pour qu'il produise la version finale qui sera approuvée demain matin à 9 h. Et nous n'avons pas l'intention de travailler au-delà de midi. Donc, je pense qu'aux alentours de midi par là, nous seront en mesure de vous distribuer le communiqué final qui aura été signée par les deux parties.

Y a-t-il blocage ou non ?

On ne peut pas parler de blocage. Je viens de vous parler de rédaction. Je ne vous ai pas dit qu'il y a blocage ou pas. Je vous ai expliqué que nous avons pris la décision nécessaire pour laisser le temps au secrétariat de procéder à la rédaction. Donc, on ne peut pas parler de blocage. On est en bonne voie pour aller au dialogue. Et comme je vous ai dit hier, le comité préparatoire confirme que le dialogue aura bien lieu le 19 Février.

Accord sur les différents points ?

Jusque là où nous sommes arrivés, tout le monde est d'accord.

Hier on a parlé des mesures d'apaisement. Et je vous ai dit que les deux parties sont d'accord sur les mesures d'apaisement. Je peux vous dire qu'ils sont tellement d'accord que le jour du dialogue, la première chose à discuter, ce sera les mesures d'apaisement.

Facilitation facile ou non ?

Je ne sais pas s'il existe une facilitation facile, quand il s'agit de contestations politiques qui ont duré plusieurs années. Mais ce qui nous impressionne, c'est la bonne volonté des deux parties. L'enthousiasme qui a été manifesté par les deux parties à chercher une solution, mais surtout, une solution durable. Nous avons été très encouragés par la bonne foi qui s'est manifestée des deux côtés. Donc je ne peux pas parler d'une facilitation très facile mais l'équipe de facilitation est encouragée par la manière donc les parties participent activement, on a l'impression que les deux parties cherchent une solution durable.

Arrivée du médiateur, le président ghanéen ou non ?

Le président ghanéen, s'il arrive, il arrive demain.