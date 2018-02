Afrique: Le bureau régional de la FIFA officiellement ouvert à Dakar

"Les bureaux régionaux ont pour mission principale de coordonner toutes les activités de développement de la Fifa dans leur région respective, d'aider les associations à mettre au point leurs stratégies en vue d'atteindre leurs objectifs de développement et de mettre en œuvre le programme Forward de la Fifa et ce travail est accompli en étroite collaboration avec l'administration de la Fifa à Zurich", a dit la SG de l'instance dirigeante du football mondial.

"Et c'est normal que l'Etat du Sénégal puisse donner gracieusement des locaux pour que le travail puisse se faire dans les meilleures conditions", a ajouté M. Ba qui avait à ses côtés les présidents de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor et celui de la Ligue sénégalaise de football professionnel, Saer Seck.

"Permettez- moi à l'entame de mon propos d'exprimer à l'endroit de la Fifa la profonde reconnaissance du Chef de l'Etat et de l'ensemble du peuple sénégalais très honoré par le choix porté sur le Sénégal pour abriter son bureau régional pour l'Afrique de l'ouest et du centre", a dit Sidiki Kaba, le ministre sénégalais des Affaires étrangères lors de la cérémonie qui a eu lieu dans la salle de conférence de son ministère.

Le ministre sénégalais des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'étranger n'a pas caché sa fierté et sa joie de procéder à la signature de l'accord de siège entre le Gouvernement du Sénégal et la Fifa en vue de l'implantation à Dakar de son bureau régional pour l'Afrique de l'ouest et du centre, ce vendredi.

