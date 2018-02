Madagascar: Andry Rajoelina fait sa rentrée médiatique et politique

Le leader du Mapar est d'ailleurs revenu sur l'éventuelle alliance politique évoquée par Marc Ravalomanana en janvier dernier. « L'Initiative pour l'émergence de Madagascar ne refuse personne, a précisé Andry Rajoelina. Si nous sommes amenés à chercher ensemble des solutions pour le pays, cela ne voudra pas dire que nous allons former un seul et même parti. Le président Ravalomanana ne soutiendra jamais le Mapar et moi, je ne soutiendrai jamais le TIM. C'est impossible ».

« Nous pouvons rétablir une vérité, a-t-il déclaré. Tout le monde connaît la définition du mot "putschiste". C'est quelqu'un qui prend le pouvoir en utilisant des armes et l'armée. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Il y a quelques jours, le président Jacob Zuma a démissionné. Il n'y a pas eu d'élection. Pourquoi personne ne dit que c'est un coup d'Etat ? Je ne suis pas un putschiste, Andry Rajoelina est un révolutionnaire et un patriote ».

En costume bleu et cravate orange, aux couleurs de son parti, Andry Rajoelina, qui parle de lui à la troisième personne, a fait l'état des lieux de la Grande Ile pendant près de deux heures, chiffres à l'appui, en pointant la cinquième place de Madagascar dans le classement des pays les plus pauvres au monde.

