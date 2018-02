L'Etalon d'Or de Yennenga 1991 a quitté le monde du cinéma et celui des hommes à l'âge de 64… Plus »

La Rti a toujours été entre le marteau et l'enclume. Je félicite les travailleurs de ce média public. Chaque génération y apporte sa touche. Côté ressources humaines, oui la rti a eu les hommes qu'il fallait; et de très grands professionnels: souvenez-vous de Mamadou Ben Soumahoro, Danièle Boni Claverie, Joseph Diomandé, Mamadou Berté,

C'est le manque de continuité dans l'administration publique. Notamment à la rti. À chaque changement, on fait table rase du passé et de l'existant.

Après ma thèse de doctorat, je donne effectivement des cours théoriques et de formation professionnelle. Je suis consultant et je fais du coaching.

Pendant mes études, mes mémoires de maîtrise, Dea, doctorat, j'ai été confronté au manque d'archives; surtout en ce qui concerne la radiodiffusion Télévision Ivoirienne. Les Africains négligent les archives. Et pourtant, en audiovisuel, les archives constituent la deuxième ressource économique après la publicité. Cette négligence des archives, je l'ai constatée dans tous les ministères. C'est à l'intention des chercheurs, enseignants, étudiants et tous ceux qui s'intéressent à la Rti.

Le président de la région de la Bagoué, Siama Bamba, m'a demandé d'organiser la création, le démarrage et le fonctionnement de la radio Bagoué. Je le remercie pour cette marque de confiance qui me permet de continuer à servir ma région et mon pays en partageant ma petite expérience. La radio Bagoué a été inaugurée en février 2016 par les ministres Kandia Camara et Mariatou Koné. elle fonctionne très bien pour le bonheur des auditeurs de la Bagoué.

On vous avait annoncé à la tête d'une radio à Boundiali et vous revoilà écrivain, avec la sortie de « La télévision ivoirienne (Rti) de 1963 à 2011 ».

