L'Union des cadres ressortissants de Sipilou (Ucressi) a investi son nouveau président, Fahan Bamba, cadre de banque, ce samedi 17 février 2017, à Abidjan, à l'hôtel Palm Club.

« Une union comme la vôtre est un puissant moyen de développement. Si vous voulez que Sipilou se développe, c'est ensemble que vous le ferez. Développer Sipilou est un devoir de gratitude pour vous les cadres », a indiqué aux cadres de Sipilou, Mariam Dao Gabala présidente de la cérémonie d'investiture. Avant de leur dire : « C'est un instrument de développement qu'il faut laisser en dehors du combat politique. »

Mais avant, le président de l'Ucressi a rassuré les gardiens des Us et coutumes de la région qui ont procédé à son investiture que l'Ucressi travaillera à la cohésion des filles et fils de Sipilou. « Nous devons aider nos parents resté sur place à être heureux. », a-t-il déclaré. C'est pourquoi, il a demandé aux cadres de consacrer ne serait-ce consacrer par mois une heure de temps.

Aux femmes de Sipilou qui contribuent au développement de leur région, il annoncé que l'Ucressi a décidé de les accompagner à travers un projet d'alphabétisation pour améliorer leur performance. Ce projet, a-t-il précisé, est soutenu par le Rotary Club Abidjan-Cocody qui a offert 100 kits d'alphabétisation aux femmes de Sipilou.

A la marraine de la cérémonie, la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité (Mfpes), Mariatou Koné représentée par Bertin N'Dri Niamké, conseiller technique, il a sollicité pour l'ouverture d'un Institut de formation féminine à Sipilou. Aussi a-t-il promis que le l'Union des cadres ressortissants de Sipilou fera sa part.

A cette occasion, Mariam Dao Gabala a prononcé une conférence sur le thème : « L'importance de l'alphabétisation de la femme pour le développement économique et la cohésion sociale. »

C'est en des mots très simples, mettant en avant son expérience dans le domaine de l'alphabétisation, que la présidente de la Coalition des femmes leaders de Côte d'Ivoire a abordé ce thème. Expliquant à son auditoire que l'alphabétisation, c'est savoir lire, écrire et calculer. Cependant, elle estime qu'il est plus simple dans la pratique de la faire dans les langues locales.

En ce qui concerne les projets d'alphabétisation au profit des femmes, Mme Dao Gabala a indiqué que cela vise à leur permettre « d'être à côté des hommes pour que le développement se fasse plus vite. » Pour elle, si les femmes restent en arrière, il en sera de même pour le développement. Dans les projets d'alphabétisation, elle a souhaité vivement que les hommes soient aussi pris en charge.

Rappelant que 16% de la population mondiale sont analphabètes et que 2/3 sont des femmes, la présidente de la Coalition des femmes leaders de Côte d'Ivoire a souligné que le niveau d'alphabétisation induit le niveau de pauvreté. A voir qu'une femme sur deux en Afrique subsaharienne ne sait ni lire ni écrire, il est impérieux que les programmes d'alphabétisation soit profit des femmes.

Poursuivant, Mme Dao Gabala a affirmé que l'alphabétisation permet à la femme d'avoir confiance en elle et une meilleure estime d'elle-même. Et d'ajouter : « Là où les femmes sont alphabétisées, le taux de mortalité infantile est considérablement en baisse ». Le fait d'être alphabétisé leur permettra de comprendre les enjeux de la vie moderne.

Il ressort de ses propos que l'un des premiers impacts de l'alphabétisation sur la femme, c'est l'amélioration de l'éducation dans son environnement. Alphabétiser une femme, a-t-elle fait remarquer, c'est lui permettre de rentrer en communion avec les autres. Cependant, la présidente de la Coalition des femmes leaders de Côte d'Ivoire a plaidé pour une alphabétisation fonctionnelle. Pour elle, l'alphabétisation devrait se faire par rapport aux activités des impétrantes.

Notons qu'à cette double cérémonie d'investiture de l'Ucrssi et de lancement de projet d'alphabétisation au profit des femmes de Sipilou étaient présents, l'ex-ministre Matoh Loma Cissé conseillère au Conseil constitutionnel, doyenne des cadres de Sipilou ; Salimata Dembelé, chef de cabinet représentant, le ministre de la Communication, de l'Economie Numérique et de la Poste, Bruno Koné ; le secrétaire général exécutif de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, le Préfet Mamadou Camara, cadre de Sipilou.