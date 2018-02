Tunisie: Faire contre mauvaise fortune bon cœur !

Pour composer la formation qui donnera la réplique aux protégés de Ghazi Ghrairi, le timonier de l'Etoile devra apporter des changements notables en l'absence de Jemal et Brigui qui avaient écopé de cartons rouges face à l'EST et qui seront relevés selon toute vraisemblance respectivement par Ben Frej qui sera associé à Konaté dans l'axe de la défense, et Bédoui qui passera cette fois-ci sur le flanc droit de l'arrière-garde de l'Etoile.

L'autre absence de marque dans le camp sahélien est celle du nouveau stratège de la ligne médiane Mohamed Methnani qui avait reçu son 2e avertissement lors du fameux épisode de jeudi dernier et qui sera relevé par le jeune et non moins talentueux Malek Baâyou. Une chose est certaine, les protégés de Madhoui savent pertinemment qu'ils n'ont plus désormais le droit à l'erreur pour conserver leur 2e place au classement et que le moindre point gaspillé sera déterminant au décompte final.