Afrique: Gerezghier et Areruya champions d'Afrique de cyclisme 2018

Fin ce dimanche des Champions d'Afrique de cyclisme sur route 2018 qui ont lieu depuis le 13 février à Kigali. Et les grands champions sont Amanuel Gerezghier et Joseph Areruya. l'Erythréen et le Rwandais ont respectivement remporté la course en ligne élites et U23 pour s'adjuger le titre continental.

A l'image de son pays, Gerezghier a survol la couse finale en terminant les 168 km dans la capitale rwandaise en 3h 56 min 29. Il devance son compatriote Metkel Eyob (1 min 53 de retard) et l'Algérien Azzedine Lagab.

Dans la catégorie U23, Areruya poursuit sa belle saison avec le titre devant l'Erythréen Henok Mulubrhan et un autre Rwandais Didier Munyaneza. Une seconde médaille d'or pour le champion local après le titre en contre-la-montre individuel U23.

Podium shot:U23

🥇 Areruya Joseph🇷🇼

🥈 Henok MULUBRHAN 🇪🇷

🥉 MUNYANEZA Didier🇷🇼

Congratulations #afconroad18 pic.twitter.com/dEHnrH20tw

-- African Continental Road Championships 2018 (@afroroadchamps) 18 février 2018

Bisrat Ghebremeskel chez les dames !

Samedi c'était les courses en ligne juniors, élites et U23 en juniors. Chez les hommes, triplé érythréen avec le sacre pour Biniam Hailu- 1:56:43, suivi de Tomas Yosief - 1:56:43 et Hager Mesfin (Eritrea) - 1:59:42.

Chez les dames, nouvelle victoire de l'Erythrée avec Desiet Kidane (Eritrea) - 1:32:26, devant les Ethiopiennes Tsadkan Kasahun - 1:36:05 et Zayid Hailu (Ethiopia) - 1:36:05.

Dans la catégorie élites, l'Erythréenne Bisrat Ghebremeskel en 2:46:31 devance l'Ethiopienne Tsega Beyene - 2:46:38 et une autre érythréenne Mosana Debesay- 2:46:38.

Et en U23, deux Ethiopiens en 1 et 3 avec Tesfoam Eyeru Gebru- 2:46:38 et Selam Amha (Ethiopia) - 2:46:46. L'Erythréen Tigisti Gebrehiwet - 2:46:38 se classe deuxième.

Grosse réussite pour ces Championnats d'Afrique avec pour la première fois la retransmission en direct sur une chaine de télévision des épreuves. 23 pays ont pris part à la compétition.