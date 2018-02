Clôturant, hier, les travaux du forum des parlementaires de la Cedeao sur la migration et la libre circulation des personnes et des biens, le premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, a soutenu que la fluidité des déplacements au sein de l'espace communautaire doit demeurer une réalité.

« La fluidité des déplacements au sein de notre espace communautaire doit demeurer une réalité», a déclaré Mahammed Boun Abdallah Dionne, à la clôture du forum du Parlement de la Cedeao. «Le Parlement de la Cedeao devra poursuivre ses efforts en vue de la transposition de tous les instruments juridiques, les protocoles et autres textes additionnels pertinents dans les législations nationales, gage d'une harmonisation effective et opérationnelle de la politique communautaire», a-t-il ajouté.

Pour Mahammed Boun Abdallah Dionne, chaque Etat-membre devra veiller à renforcer les capacités des services de contrôle des frontières, garantes de la paix et de la sécurité sur le terrain, pour une meilleure compréhension des obligations qui incombent aux institutions qu'ils représentent et l'application des textes communautaires dans des conditions optimales. «Les citoyens de l'espace communautaire ressortissants des Etats membres doivent être sensibilisés davantage non seulement en vue d'une parfaite connaissance de leurs droits et devoirs en matière de libre circulation mais également pour contribuer à la lutte contre l'impunité des actes répréhensifs», a-t-il fait comprendre. En outre, le Premier ministre a soutenu que la Cedeao devra poursuivre ses efforts pour une gouvernance des migrations à l'échelle sous-régionale et orientés vers les résultats afin de faire bénéficier pleinement aux Etats-membres, tous les effets indus parmi lesquels on peut citer la contribution au développement, le brassage culturel, l'enrichissement culturel et démographique.

«Ensemble, nous demeurons engagés à rendre nos économies plus productives, inclusives et durables, contribuant ainsi à la lutte contre les moteurs des migrations irrégulières par la réduction de la pauvreté et l'atténuation des effets des changements climatiques. En y associant la prévention et la résolution des conflits, nous renforcerons notre commune volonté de bâtir un avenir prospère pour nos pays, notre sous-région, la Cedeao et notre continent, l'Afrique, au bénéfice de nos populations», a-t-il confié.