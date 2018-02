Angola: Malanje a le potentiel d'être un pilier de la pisciculture

La province de Malanje produit annuellement 67 tonnes de poisson et la direction provinciale de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche entend atteindre une production de 200 tonnes.

Victória de Barros Neto a jugé essentiel de créer des incitations pour l'émergence de magasins d'objets de pêche et d'une usine de ration, ainsi que l'autonomisation d'un réseau de pisciculteurs en soutenant l'acquisition d'alevins pour lutter contre la faim et créer des emplois.

Selon la ministre, l'intérêt des communautés pour la pratique de la pisciculture, y compris celle des femmes, est visible, ce qui est un bon indicateur pour atteindre cet objectif, mais il y a un besoin de partenariats entre le gouvernement, la classe d'affaires et les coopératives aquacoles, pour stimuler le secteur et atteindre l'autosuffisance et la réduction des importations de poisson.

Cette évaluation a été faite vendredi dans cette ville par la ministre des Pêches et de la Mer, Victória de Barros Neto, lors d'une réunion avec les pêcheurs et pisciculteurs de la province, qui visait à étudier des stratégies pour surmonter les difficultés auxquelles ils sont confrontés.

Malanje — Bien qu'elle ne soit pas une province côtière, Malanje possède d'importantes ressources en eau qui peuvent la transformer en pilier de la pêche et en centre de la pêche continentale du pays, étant donc essentiel d'établir un partenariat loyal entre le gouvernement et la communauté d'affaires locale.

