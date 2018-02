Cote d'Ivoire: Forêt et Nutrition - La Banque mondiale apporte un appui de 37,7 milliards Fcfa

Le premier accord est relatif au Projet d'investissement forestier (Pif), estimé à 7,5 milliards Fcfa.

La Banque mondiale veut aider la Côte d'Ivoire à conserver et augmenter son stock forestier et améliorer les moyens de subsistances des personnes dépendantes de la forêt. C'est dans ce cadre que cette institution représentée par le directeur des Opérations Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, Burkina Faso et Guinée (Pierre Laporte) et le ministre de l'Economie et des Finances Adama Koné ont signé le vendredi 16 février, à Abidjan- Plateau, deux accords de prêts et de don d'un montant global de 37,7 milliards FCFA.

Le premier accord est relatif au Projet d'investissement forestier (Pif), estimé à 7,5 milliards Fcfa. Il est composé d'un don de 5,560 millions de dollars et d'un crédit de 9,440 dollars, d'une maturité de 30 ans, avec une maturité de 5 ans.

Le second accord porte sur le financement du Projet multi sectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance (Pmndpe), d'un coût total de 60,4 millions de dollars, soit environ 30,2 milliards Fcfa, composé d'un don de 10,4 millions de dollars et d'un crédit de 50 millions de dollars, d'une maturité là également de 30 ans, avec un différé de 5 ans.