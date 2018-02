Cote d'Ivoire: Cinéma - Le réalisateur burkinabè Idrissa Ouédraogo est mort d'un accident vasculaire cérébral

L'Etalon d'Or de Yennenga 1991 a quitté le monde du cinéma et celui des hommes à l'âge de 64 ans.

Le cinéaste burkinabè Idrissa Ouédraogo est décédé tôt ce dimanche 18 février 2018, à Ouagadougou, annoncent des sources proches de la famille.

Selon les mêmes sources, le réalisateur est mort d'un accident vasculaire cérbral (Avc). L'Etalon d'Or de Yennenga 1991 a quitté le monde du cinéma et celui des hommes à l'âge de 64 ans.

Tout en « regrettant » cette disparition, l'Union nationale des cinéastes du Burkina (Uncb) précise que la mort d'Idrissa Ouédraogo est survenue dans une clinique de la ville.

Les plus jeunes dans le monde du cinéma et qui l'ont côtoyé le présentent comme quelqu'un de disponible et à l'écoute des autres. Au nombre de ceux-ci, Assa Serge Coelo, réalisateur tchadien, qui témoigne :« Je retiens de lui sa grande générosité et sa disponibilité. Je me rappelle il y a des années que, très déçu parce que le Fespaco n'avait pas retenu mon film, j'ai cherché à le voir pour qu'il y jette un coup d'œil. Il avait un voyage dans les heures qui suivent mais il m'a reçu, on a discuté (... ). »

Pour sa passion pour le cinéma, Ouédraogo a été décoré de son vivant par le Président tunisien Béji Caïd Essebsi, dans l'Ordre national tunisien du mérite culturel. C'était le 5 novembre 2016 à Tunis, à l'occasion de la 27e édition des Journées cinématographiques de Carthage (Jcc 2016).