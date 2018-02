Afrique de l'Ouest: Tournoi UFOA B dames - Deux places pour 3 dans le groupe A

On connaitra ce dimanche les qualifiés dans le groupe A du Tournoi UFOA B dames pour les demi-finales. Une bagarre à 3 entre la Côte d'Ivoire, pays hôte, le Burkina faso et le Ghana. D'ailleurs, un choc oppose Etalons dames et Black queens pour cette dernière journée.

Avec 3 points après son succès 9-0 sur le Niger, le Ghana a nécessairement besoin d'une victoire pour passer au prochain tour, quoiqu'un match nul pourrait également faire l'affaire avec la grosse différence de buts au classement. de son côté, le Burkina Faso n'a besoin que d'n match nul pur passer.

Le Nigéria attend son adversaire !

Le cas également de la Côte d'Ivoire qui compte 4 points après sa victoire en ouverture 1-0 sur le Ghana et le nul 1-1 devant le Burkina faso. C'est devant la plus faible formation du groupe, le Niger qui a déjà encaissé 13 but et 0 point au compteur, que les Eléphantes vont essayer de valider leur ticket.

Samedi, le Nigéria est devenu le premier pays à valider son accession en demi-finales après sa seconde victoire consécutive sur le Sénégal 3-0 avec un triplé de Rasheedat Ajibade.

Le Togo déjà surclassé par le Sénégal 0-6 a de nouveau été étrillé par le Mali 8-0. Déjà éliminées, les Eperviers dames vont finir lundi face aux Super Falcons. Pendant ce temps, Lionnes de la teranga et Aigles s'écharperont pour la deuxième place du groupe B.

Programme du jour

16h30 (Champroux): Côte d'Ivoire - Niger

16h30 (Parc des Sports): Burkina Faso - Ghana