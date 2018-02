Ile Maurice: Meurtre de Bernie Evariste - Deux témoins atteints d'«amnésie»

Le 22 février marque la Journée mondiale du scoutisme. Après plus de 110 d'existence, ce mouvement… Plus »

L'homme expulsé du Gold Crest, appelé à la barre également, a, pour sa part, expliqué qu'il avait été invité par une femme qui logeait à l'hôtel. «Je ne sais pourquoi on est venu me tirer de la chambre avec force. Ils étaient quatre», a-t-il relaté en cour. «Mo pa rapel ki sann-la ti dévan mwa. Bernie Evariste ek enn lot kamarad inn vinn rékiper mwa, monn rakont zot ki finn pasé. Apré enn lot kamarad inn dir mwa inn pik Bernie.»

Le serveur soutient que la personne expulsée de l'hôtel aurait appelé Bernie Evariste pour lui dire ce qui s'était passé. Une bagarre aurait éclaté entre Vimalen et la victime. Une foule se serait amassée autour des deux, selon le serveur. «Les choses se sont envenimées et je n'ai vu que le sang sur la veste de la victime.» Répondant à l'avocat de la poursuite, qui voulait savoir s'il avait vu qui avait blessé Bernie Evariste, le serveur a répondu qu'il se trouvait à une vingtaine de mètres et ne se rappelle pas qui l'a frappé.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.