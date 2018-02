Tunisie: Le réseau s'élargit en Afrique

La compagnie Flydubai basée à Dubaï a annoncé le lancement de ses vols vers Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo (RDC), à compter du 15 avril. Les vols quotidiens feront une escale dans la ville proche d'Entebbe et seront ouverts à la réservation grâce à l'accord de partage de code Emirates.

La compagnie Flydubai devient le premier transporteur des EAU exploitant des vols vers l'aéroport de Ndjili (également connu sous le nom d'aéroport international de Kinshasa) et fournit des liaisons à partir des EAU et de la région vers une nouvelle passerelle en Afrique centrale.

Ghaith Al Ghaith, président-directeur-général (P.-D.G.) de la compagnie Flydubai, commente le lancement des vols : «L'Afrique émerge rapidement comme l'un des plus importants marchés pour les Emirats arabes unis et nous avons constaté un renforcement de nos relations commerciales au cours des dernières années. Grâce à la proximité avec le continent et à la demande croissante de davantage de liaisons directes vers l'Afrique, nous percevons ce nouveau service vers Kinshasa comme jouant un rôle déterminant dans le soutien de la croissance des flux de commerce et de tourisme dans les années à venir».

Connexions étendues

Kinshasa est l'une des plus grandes villes d'Afrique et une plaque tournante permettant des connexions étendues à travers le continent africain et des services intercontinentaux vers l'Europe. Le pays est connu pour ses abondantes ressources naturelles ; c'est le producteur mondial le plus important de cobalt et un producteur majeur de cuivre et de diamants.

«Le nombre de sociétés africaines enregistrées auprès de la chambre de Dubaï a dépassé les 12.000 en 2017, ce qui prouve une coopération accrue et une opportunité entre les deux côtés», a déclaré Sudhir Sreedharan, vice-président senior des opérations commerciales (GCC, Sous-continent et Afrique). «Nous sommes impatients d'exploiter cette route aérienne et d'explorer d'autres opportunités de développer notre réseau en Afrique dans un avenir proche, tout en offrant à nos passagers un service à bord fiable et sans équivalent, qu'ils voyagent en classe affaires ou économique», a-t-il ajouté.

Les passagers à destination et en provenance de Kinshasa peuvent choisir la classe affaires pour bénéficier d'un service d'enregistrement prioritaire, de sièges spacieux et confortables et d'un choix dans les plateaux repas. Les passagers voyageant en classe économique auront accès à des sièges confortables et une façon agréable de voyager.

Eliminer les obstacles

Depuis le début de son exploitation en 2009, la compagnie Flydubai a construit un réseau étendu en Afrique, avec des vols vers Addis-Abeba, Alexandrie, Asmara, Djibouti, Entebbe, Hargeisa, Djouba, Khartoum et Port-Soudan, ainsi que Dar Essalam, le Kilimandjaro et Zanzibar.

Basée à Dubaï, la compagnie Flydubai s'efforce d'éliminer les obstacles en matière de voyage et d'améliorer la connectivité entre les différentes cultures à travers son réseau en constante expansion. Depuis le lancement de ses activités en 2009, Flydubai a :

- créé un réseau de plus de 100 liaisons vers 46 pays ;

- ouvert près de 71 nouvelles destinations qui étaient auparavant dépourvues de liaisons aériennes directes avec Dubaï ou qui n'étaient pas desservies par un transporteur des Emirats arabes unis à partir de Dubaï ;

- exploité un seul type de flotte de 61 appareils Boeing de prochaine génération.

En outre, l'agilité et la souplesse de la jeune compagnie aérienne, qu'est Flydubai, ont favorisé le développement économique de Dubaï, conformément à la vision du gouvernement, en créant des flux commerciaux et touristiques vers des marchés précédemment mal desservis.