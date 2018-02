Tunisie: Un apport de taille pour l'économie

La chaîne de valeur des huiles essentielles permet de bien valoriser les plantes aromatiques et médicinales, dans la mesure où la valeur de la vente des droits d'exploitation correspond à 17% (myrte) et 18% (romarin) seulement de la valeur des exportations (moyenne 2000-2016).

L'exploitation des plantes entraîne un bénéfice additionnel pour la population locale, avec des coûts de récolte en augmentation de 30 dt/t de biomasse en 2001 à 150 dt/t en 2016. Il y a une grande variété de ces plantes en Tunisie, dont certaines sont spontanées qui se développent dans les milieux forestiers et pastoraux. Les plantes médicinales cultivées (bigaradier, jojoba, rosier, géranium et de menthe douce) occupent une superficie de 1.396 ha, les plantes aromatiques ou condiments cultivées (3.154 ha) et les PAM biologiques cultivées (1.000 ha en 2011).

Développement naturel

La note en question traite de l'utilisation et de la vente des plantes aromatiques et médicinales forestières (romarin et myrte), de la commercialisation des huiles essentielles issues de ces plantes, et du marché de ces huiles essentielles en général. Les plantes aromatiques et médicinales, qui se développent naturellement en forêt tunisienne, sont nombreuses.

Seuls le romarin et le myrte sont cueillis de façon organisée pour leur transformation en huiles essentielles. Leurs superficies jugées exploitables ont été évaluées à environ 340.000 ha pour le romarin, et à 40.000 ha pour le myrte, sur une superficie totale de 1,1 million ha. Les nappes de romarin sont localisées surtout dans les régions de Kasserine, Kairouan, Zaghouan, Siliana et du Kef. Celles de myrte sont situées en Kroumirie-Mogods (Tabarka, Aïn Draham, Fernana, Nefza, Sejnane et Ghezala).

Les nappes exploitables sont proposées à la coupe pour la transformation en huiles essentielles ou le séchage une fois tous les trois ans en moyenne par la Régie d'Exploitation Forestière. Cette fréquence varie selon l'état de la plante, des droits d'exploitation et les coûts de récolte des plantes aromatiques et médicinales.

En plus des plantes spontanées qui se développent dans les milieux forestiers et pastoraux, il y a aussi les plantes médicinales cultivées (bigaradier, jojoba, rosier, géranium et de menthe douce) avec une superficie de 1.396 ha, ainsi que les plantes aromatiques ou condiments cultivées (3.154 ha). Les spécialistes ont analysé l'utilisation et de la vente des plantes forestières (romarin et myrte), de la commercialisation des huiles essentielles issues de ces plantes, et du marché des huiles essentielles en général.