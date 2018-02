Cote d'Ivoire: Tourisme médical - Le Côte d'Ivoire se positionne avec le Centre d'Imagerie médicale d'Abidjan

On pourra affirmer, qu'avec cet appareil, c'est la promotion de la destination Côte d'Ivoire sur le plan du tourisme médical qui est assurée.

Le Centre d'Imagerie médicale d'Abidjan (Cima) vient d'enrichir le plateau technique de la Côte d'Ivoire et de la Sous-région en se dotant d'une IRM 1,5 Tesla.

Les caractéristiques et avantages de cet appareil ont été égrenés au public composé d'acteurs du secteur de la santé et du ministre d'Etat chargé du Dialogue Politique et des Relations avec les Institutions, Jeannot Ahoussou-Kouadio. C'était à Abidjan-Treichville, au Cima, le 15 février 2017.

Dr Coulibaly Seydou, directeur général du Cima a indiqué que cette IRM 1,5 Tesla est la toute première d'un centre d'imagerie médicale privé de toute l'Afrique de l'Ouest. « Cet appareil de marque Toshiba que nous venons d'acquérir est une IRM 1,5 tesla, c'est-à-dire une IRM (Imagerie par Résonnance Magnétique) à haut champs qui fonctionne à l'hélium et qui est 5 fois plus puissante que celle acquise en 2009 », a expliqué Dr Coulibaly.

Cet appareil, dira-t-il, contrairement aux IRM bas champs, permet de faire des IRM abdominales, des bili IRM, des IRM de perfusion et diffusion, des angio IRM, IRM de diffusion corps entier...

Selon lui, ces examens exploratoires n'étaient pas possibles à faire en Côte d'Ivoire par le passé. Il fallait pour les patients se rendre en Afrique du nord ou en Europe. Avec tout ce que cela implique comme dépenses, a-t-il souligné, c'est un véritable gain de temps et d'économie pour les patients. On pourra affirmer, qu'avec cet appareil, c'est la promotion de la destination Côte d'Ivoire sur le plan du tourisme médical qui est assurée.

Il faut souligner que le CIMA dispose en son sein de tout le plateau technique en double (2 Salles de radiologie : 1 table télécommandée de radiologie et 1 table os/poumon, 3 Salles d'échographie ; 2 Salles de scanner : 1 scanner à 16 barrettes et 1 autre à 4 barrettes. Avec cette nouvelle acquisition, le Centre dispose également de 2 salles d'IRM. Une avec 0,3 tesla bas champs installée en 2009 et la nouvelle avec 1,5 tesla à haut champs de marque Toshiba.

Notons que le CIMA a été créé en 2004 et est situé à Abidjan Treichville sur le VGE, sur une superficie de 1050 m2.