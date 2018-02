Tunisie: Un avis de marché de services est lancé

Il convient de noter que l'attribution du marché est subordonnée à la conclusion préalable d'un avenant de prolongation de la convention de financement du programme « Initiative régionale d'appui au développement économique durable (Irada)». Cette condition n'a pas d'incidence sur les éléments de la procédure d'appel d'offres (tel est le cas, par exemple si le budget initialement prévu est différent ou si le calendrier de mise en œuvre, sa nature ou ses conditions sont modifiés).

Si cette condition n'est pas remplie, le pouvoir adjudicateur peut soit renoncer au marché, soit annuler la procédure d'attribution, sans que les candidats ou les soumissionnaires puissent prétendre à une quelconque indemnisation. Le marché s'inscrit dans le cadre du programme de coopération Irada et concerne notamment l'amélioration de la qualité et la pertinence de l'offre de formation initiale, continue et des services d'accompagnement à l'emploi afin de mieux répondre aux besoins du marché national et international.

Offre de formation initiale

Améliorer la qualité et la pertinence de l'offre de formation initiale continue et des services d'accompagnement à l'emploi afin de mieux répondre aux besoins du marché du travail national et international. Pour atteindre cet objectif, des projets de formation professionnelle vont être conçus et mis en œuvre en concertation avec les acteurs privés et publics pour répondre aux besoins des régions ciblées (Gabès, Médenine, Gafsa, Kasserine, Sfax, Sidi Bouzid, Bizerte et Jendouba).

Dans le cadre du présent marché, il s'agira de s'inspirer des expériences acquises à l'occasion de la préparation et de la mise en œuvre de ces projets pour accompagner l'évolution de la gouvernance et du pilotage des dispositifs régionaux de la formation professionnelle et de l'emploi. Il s'agit aussi de pérenniser la participation structurée des acteurs régionaux au développement du secteur privé et à la gouvernance de la formation professionnelle, en rendant opérationnel un nouveau système de gouvernance simplifiant l'architecture institutionnelle et laissant plus d'autonomie aux structures locales de formation et d'emploi. Le marché vise à mobiliser une expertise hautement qualifiée (principale et non principale) pour assister l'ensemble des parties prenantes du dispositif national de formation professionnelle et de l'emploi tunisien, aux niveaux régional et central dans les domaines suivants :

- la consolidation des analyses -- diagnostic de la gouvernance et du fonctionnement du dispositif de la formation professionnelle et de l'emploi au niveau central et dans les huit gouvernorats ciblés par le programme;

- l'identification des besoins d'appui et de renforcement des capacités pour rendre opérationnelle la gouvernance décentralisée des dispositifs régionaux de la formation professionnelle et de l'emploi dans ces huit gouvernorats ciblés.

Pratiques de gouvernance

Il est question, de même, d'assurer la réalisation et la réussite des projets de développement économique et social et notamment de ceux appuyés sous forme de subventions par les composantes du «secteur privé» et «formation professionnelle» d'Irada. L'opérationnalisation des nouvelles pratiques de gouvernance au niveau régional : renforcement des capacités des parties prenantes et appui aux plateformes de dialogue public-privé mises en place dans le cadre du programme Irada, ainsi qu'aux partenaires sociaux et aux organisations professionnelles et consulaires dans le cadre de l'évolution de leur rôle dans le dispositif.

La mise en œuvre de l'autonomisation des centres de formation se fera à travers un appui à la réalisation partenariale de projets sélectionnés pour l'amélioration de la réactivité, de la pertinence et de la qualité de la formation professionnelle et répondant à des besoins de développement des compétences portées localement et régionalement, notamment par le secteur économique privé.