Ile Maurice: Journée mondiale - Scout un jour, scout toujours

Malgré des hauts et des bas, et le fait d'avoir à jongler entre les études et le scoutisme, surtout en période d'examens, ils n'envisagent pas d'arrêter. «Je ne sais pas si je pourrai le faire quand je serai plus grande, mais je veux être avec les scouts et devenir responsable d'un groupe», lance Andréa.

Des anecdotes ? «Il y un camp que nous avions organisé il y quelque temps de cela. J'étais chargé de la cuisine, mais j'y connaissais rien», relate Nathaniel. «Lors de ce camp, j'ai appris à cuisiner et je peux dire que je me débrouille bien maintenant.»

Le scoutisme est, pour eux, plus qu'une activité. C'est une passion et une école de la vie. D'ailleurs, ils ont rejoint le mouvement alors qu'ils n'avaient que 6 ans. Ils ne manquent jamais les rendez-vous dans la cour de l'église St-Matthieu, à La Tour Koeing, avec la 12e des Scouts de Port-Louis.

Le 22 février marque la Journée mondiale du scoutisme. Après plus de 110 d'existence, ce mouvement continue de faire des adeptes. À l'instar de Nathaniel Ferry, jeune scout de 13 ans, et Andréa Aza, 12 ans, louvette qui va faire ses premiers pas de scout en mars. Une nouvelle étape qu'elle attend avec impatience.

