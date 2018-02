Tunisie: Des dessins pour la paix

La maison de France à Sfax accueille depuis jeudi 8 février l'exposition itinérante de dessins de presse «Cartooning for peace» (Dessins pour la paix). Se poursuivant jusqu'au 10 mars 2018, l'exposition «Cartooning for peace» se compose de onze panneaux déroulants abordant d'une manière ludique différentes thématiques sur le dessin de presse et la liberté d'expression.

L'exposition «Cartooning for peace» (Dessins pour la paix) s'inscrit dans le cadre des activités de l'association éponyme, fondée en 2006 suite à la rencontre de Plantu, journaliste et dessinateur au journal français Le Monde et l'hebdomadaire français L'Express avec le secrétaire général des Nations unies de l'époque et prix Nobel de la Paix, Kofi Annan, au siège des Nations unies, à l'occasion d'un colloque international autour de la caricature intitulé «Désapprendre l'intolérance - Dessiner pour la paix».

Depuis mars 2013, l'association «Cartooning for peace» propose une exposition itinérante de dessins de presse composée de onze panneaux déroulants abordant des thématiques autour de dessin de presse et de la liberté d'expression. Ainsi, à travers les caricatures, plusieurs sujets d'actualité sont abordés d'une manière pédagogique, à savoir le rôle du dessin de presse, la liberté d'expression, la relation entre les dessins et la religion ou encore les enfants dans les conflits et le droit des femmes. Présentée dans une quinzaine d'établissements scolaires français ou des festivals internationaux, l'exposition «Cartooning for peace» invite à s'interroger à travers l'humour sur la liberté d'expression, la censure, les problèmes écologiques et la guerre.

Dès sa création en 2006, «Cartooning for peace» favorise les rencontres des caricaturistes professionnels de toutes les nationalités avec un large public. L'association compte aujourd'hui 108 dessinateurs de 42 nationalités différentes et organise des expositions, rencontres et activités pédagogiques en France et à l'étranger.

Rappelons que l'association «Cartooning for peace» est active en Tunisie depuis septembre 2017, grâce à son projet «Dessinons la paix et la démocratie», en partenariat avec l'Organisation mondiale contre la torture et l'Institut arabe des droits de l'Homme. «Dessinons la paix et la démocratie» est un projet pédagogique original qui s'appuie sur le dessin de presse et l'humour afin d'encourager la diffusion d'une culture de paix et de dialogue, de favoriser la participation citoyenne, la promotion des droits humains et la liberté d'expression en Tunisie.