Tunisie: Halte au laxisme...

Les derniers résultats des «Noir et Blanc» en championnat ont jeté le discrédit sur le moral de l'ensemble, contraint pourtant de se serrer beaucoup plus les coudes pour redorer son blason. Une victoire en cette 19e journée de l'exercice en cours qu'il disputera loin de ses bases, précisément à Zarzis, pourrait lui insuffler un air nouveau, propre à lui procurer plus de confiance en ses moyens pour les prochains rendez-vous en championnat, comme en coupe.

La tâche n'est certes point une sinécure, et ce, de l'avis même du staff technique : «Mais à cœur vaillant, rien d'impossible», n'a-t-il eu de cesse de répéter à ses protégés comme pour leur procurer plus de dynamisme et de clairvoyance dans l'élaboration de leurs mouvements collectifs.

C'est là que le bât blesse surtout au cours de ses dernières sorties qu'il avait disputées aussi bien sur son terrain du "M'hiri" qu'à l'extérieur.

Préceptes à vocation offensive

Aussi, la préparation pour l'échéance de cet après-midi s'est-elle déroulée avec beaucoup de cœur et de passion. Le souci de bien faire était aussi de mise dans l'application des préceptes tactiques qui seront en vigueur au cours de ce match. Ceux-ci reposeront sur un 4-5-1 élastique qui se muerait dès la récupération de la balle en 3-5-2, voire en 3-4-3, avec notamment le trio Marzoughui, Hannachi et Eduwn en pointe. Le compartiment de l'entrejeu sera quant à lui animé par Aouadhi, Sokary et Houssem Louati, soutenus dans leur travail d'approche par les deux latéraux, Methlouthi et Zouaghi...

Les tâches de chacun d'eux sont bien précises au cours du jeu, de manière à assurer la complémentarité entre les lignes, tout en œuvrant à appliquer la défense haute pour rétrécir les espaces devant les éléments les plus en vue de l'équipe adverse.

On ne s'attend donc pas à des changements notoires parmi la formation sfaxienne qui sera alignée dans ce match. Le seul poste où l'indécision est demeurée encore non tranchée est celle du défenseur axial qui évoluerait aux côtés de Yacine Meriah. La concurrence est restée ouverte avec la présence parmi l'effectif en place de trois candidats, en l'occurrence Héni Amamou, Nessim H'mid et le «vieux» briscard, Mahmoud Ben Salah.

Qui sera retenu pour le poste? «That is the question».

Remue-ménage

A signaler la décision prise par le bureau directeur du club d'écarter trois éléments qui faisaient partie de l'effectif pour des raisons disciplinaires.

Il s'agit de Firas Chaouat, Houssem Ben Ali et Houssem Dagdoug... tous trois sont relégués pour l'instant parmi l'équipe de l'élite du club en attendant d'examiner de plus près les écarts disciplinaires qu'ils viennent de commettre.

En contrepartie, deux joueurs de cette catégorie des jeunes viennent d'être injectés parmi les seniors eu égard à leurs bonnes dispositions actuelles. Il s'agit du demi pivot, Walid Karoui, et du régisseur, Mohamed Saïd Karchoud duquel on attend le plus grand bien.