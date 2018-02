Tunisie: Des lois dignes de la IIe République

Notre révolution populaire est plutôt l'expression d'un ras-le-bol que l'entreprise bien conçue et ordonnée de forces politiques ou sociales porteuses d'un projet fini ou tout au moins d'un programme élaboré aspirant au mieux-vivre.

Liberté et dignité

Cette absence de projet cohérent et d'état-major politique ne pouvait enfanter des réformes convergentes bien articulées. D'où la mise en exergue d'une batterie de principes et d'objectifs vite attribués à la volonté populaire qui avait conduit au renversement du régime par le départ de Ben Ali.

Deux idées majeures ont vite pris les devants : liberté et dignité. Puis, forcément, pluralisme et démocratie. Mais aucun «comité populaire» ou «charte révolutionnaire» ou projet quelconque, autre que l'empressement de l'«Etat profond», cher à Rached Ghannouchi, à colmater les brèches d'un inquiétant vide politique que l'absence de véritables partis - à l'exception du RCD déchu - n'ouvrait la porte qu'à l'UGTT et aux islamistes.

D'où la grande instance de la révolution dirigée par Iyadh Ben Achour où se sont vite engouffrés tous les courants de l'extrême gauche, les islamistes de toutes sensibilités et toutes les nuances idéologiques du radicalisme syndical.

Improviser des législations provisoires

Cette cacophonie organisée qu'Iyadh Ben Achour tentait de rationaliser avec l'aide de quelques ténors, ne pouvait, en l'absence d'élections, aboutir à l'élaboration d'un système démocratique accepté par tous les prétendants. Mais la perspective des élections devant désigner la Constituante faisait craindre que celle-ci ne finisse sous la coupe d'un courant totalitaire qui priverait le pays de son rêve démocratique libéral.

C'est de cette crainte que naîtra l'idée de mettre en place des «législations provisoires» improvisées devant réformer divers aspects importants de la vie publique : pluralisme, médias, associations, droits de l'homme... Et ce furent les fameux décrets-lois du président Foued Mebazaâ, normalement appelés à être confirmés ou infirmés par des votes majoritaires à l'Assemblée, qui ne sont jamais venus.

Tout serait-il provisoire ?

Cette réalité des choses et cette relativité des juridictions instaurées suite à la révolution expliquent les fréquentes polémiques et contestations prenant à partie divers aspects de ces lois de l'urgence révolutionnaire. Car ce provisoire qui dure est effectivement très contestable.

Ces chaînes de télé qu'on accuse d'être illégales et dont les finances échappent à tout contrôle, ces journaux que l'on accuse de tourner grâce à l'argent des bananes, ces partis politiques qui oublient de rembourser les subventions publiques ou, pire, qui rouleraient aux pétrodollars... Et ces associations ou ONG baptisées «de la société civile» qui roulent sur l'or sur des thèmes et programmes importés.

Un monde nouveau né des lendemains de la révolution peut-il aspirer à l'éternité ? Ou tout cela n'est-il que provisoire ?

Une petite remarque toutefois : s'il y a tant de législations à revoir, que messieurs-dames nos députés restent dans le vif du sujet, conçoivent les alternatives en coulisse entre états-majors partisans et accélèrent décisivement les adoptions. 7 ans après la révolution, il est temps d'avoir des lois de son temps.