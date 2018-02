Tunisie: Le cross-country à l'honneur - L'ombre de Atef Saâd

La course des seniors Hommes sur une distance de 10 km sera comme d'habitude spectaculaire et bien animée par les meilleurs spécialistes du Club sportif de la Garde nationale, de l'association militaire de Tunis et du Club Municipal Athletique Kairounais.

Et en l'absence du tenant du titre, Atef Saâd, qui a pris part récemment au marathon de Castalon en Espagne, Wissem Hosni de la Garde nationale sera le grand favori de l'épreuve-reine. Toutefois,il devra se méfier du militaire Tarek Hachani et de Raouf Boubaker. En seniors Dames, Mahbouba Ben Belgacem du Club Sportif de la Garde nationale sera sûrement intraitable vu son potentiel. Elle est capable d'imposer, au cours de la course ( 7 km), un rythme soutenu pour ses adversaires, en l'occurrence Haifa Tarchoune, la Kairouanaise Maroua Nasri et Maroua Bouzaini du Croissant Sportif de Regueb.

A l'assaut de Oussama Slimani

Les autres courses destinées aux catégories inférieures masculines et féminines, à savoir les minimes, les cadets et les juniors, seront attractives en raison du niveau rapproché des participants dans chaque épreuve. En juniors garçons, quatre athlètes partiront avec des chances égales . Il s'agit des deux Kairouanais Oussama Lakhdar, Adem Haddaji et Aziz Jeddi du Club Sportif de la Garde nationale, ainsi qu'Ahmed Jelali de l'Avenir Sportif de Sidi Bouzid.

En juniors filles , la grande favorite sera Maroua Boughanmi de Om Kelil. Cette dernière devra se méfier de trois concurrentes sérieuses, en l'occurrence la Kairouanaise Ameni Mannai, Eya Laridhi de la Garde nationale et surtout de Tesnime Belhadef, la représentante de Sidi Bouzid. Dans la course des cadets ( 5km), la victoire n'échappera sûrement pas à l'athlète de Sidi Bouzid au talent fort prometteur, Oussama Slimani, grand vainqueur des championnats scolaires de cross. Outre les titres individuels dans chaque catégorie, un grand intérêt est accordé par les clubs aux titres par équipes, à savoir des Coupes dans chaque catégorie, les challenges consacrés aux hommes et aux dames et la coupe de la FTA. Pas moins de six équipes sont favorites pour s'octroyer une ou deux de ces titres collectifs. Il s'agit du Club sportif de la Garde nationale, du Club municipal Athletique Kairounais,du Club Olympique de Sidi Bouzid, du Club Athletique de Fayedh, du Croissant Sportif de Regueb et de l'Avenir Sportif de Sidi Bouzid.

Enfin, huit athlètes libyens (3 cadets, 4 juniors et un senior) ont été autorisés par la Fédération tunisienne d'athlétisme à participer au championnat national, sans qu'ils soient comptabilisés dans les différents classements. Ce faisant, le programme comporte aussi une course pour les vétérans. Presque une dizaine se sont engagés et le nombre pourrait augmenter.

Le programme

10h : minimes filles (2,5 km )

10h20mn : minimes garçons (3,5 km )

10h45mn : cadettes filles (3,5 km )

11h10 mn : cadets garçons (5 km )

11h40mn : juniors filles (5 km)

12h10mn : juniors garçons (7 km)

12h 40 mn : seniors dames (7km)

13h10mn : seniors hommes (10km)